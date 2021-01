"Christus factus est": la exposición de la Federación de Cofradías toma forma

Tras la presentación del cartel oficial de la Semana Santa de Granada de 2020, la Federación de Cofradías ha dado a conocer algunos de los detalles de la exposición temporal que pretende organizar desde la segunda semana de Cuaresma y hasta el Domingo de Ramos después de que el arzobispo, oficialmente, haya suspendido en un decreto las estaciones de penitencia de las cofradías. Una muestra que permitiría exponer el patrimonio de las hermandades de Granada y que se celebraría en el desaparecido Convento de las Bernardas y que se prolongaría desde la segunda semana de Cuaresma y hasta Semana Santa.

Según ha adelantado el vocal de Arte y Ornato de la Federación, Víctor Hidalgo, la muestra - llamada "Christus factus est" - surge como una iniciativa similar a la que se ha plantado en otras ciudades andaluzas con motivo de la suspensión de las salidas procesionales de las cofradías y con la que se pretende mostrar, mediante el patrimonio de las cofradías, las escenas de la pasión del Señor: "Aún no hay nada aprobado y no se puede confirmar ninguna pieza todavía pero la idea que haya once salas donde se muestre escultura, imaginería secundaria, elementos de los pasos y enseres que representen la pasión". Según Hidalgo, "esas piezas tendrían que prestarlas las hermandades de manera que todas las hermandades estuvieran representadas".

La Federación ya ha dado a conocer a las hermandades cuál será el contenido de la exposición y que incluiría la cesión de piezas significativas como el paso de Nuestro Padre Jesús de la Amargura, titular de la Hermandad del Santo Vía Crucis, reseñado para la muestra "por ser el único que ha llegado a nuestros días proveniente de una semana santa granadina desaparecida"; el paso de palio de la Virgen de las Maravillas, "elegido por su estilo renacentista, en clara alusión a la reconquista de la ciudad [...] y por el recuerdo que sus jarras nos hacen del paso procesional de la custodia de nuestra ciudad"; o imágenes como la imagen del Señor de las Burlas, de la parroquia de San Ildefonso, el Nazareno de la Bondad de Las Bernardas, o la Virgen del Olvido, propiedad de un particular.

Imágenes secundarias de misterios como el de la Santa Cena, La Lanzada, La Humildad, Estudiantes o Regina Mundi; enseres de El Huerto, del Cristo de San Agustín o La Esperanza completarían algunas del más de centenar de piezas que se pretende recabar para dar forma al hilo conductor de la muestra. Como explican los autores principales del dossier, Víctor Hidalgo y el pregonero de la Semana Santa de 2019, Manuel Amador, "como leemos en la carta de San Pablo a los filipenses: (...) obediente hasta la muerte y una muerte de cruz (…). Un perfecto resumen de la Pasión de Jesucristo".

La noticia de esta exposición fue adelantada este mismo fin de semana por el medio Granada Cofrade quien ya presentó algunos detalles de esta iniciativa cultural. Desde la Federación lamentan que se hayan publicado determinadas informaciones que, al parecer, no corresponden exactamente con la realidad. Así, el presidente de la Federación de Cofradías, Jesús Muros, ha asegurado a esta redacción que "se trata de un proyecto embrionario, al que aún estamos dándole forma. En efecto, en la confección del dossier inicial está Manuel Amador pero también el vocal de Arte y Ornato de la Federación, Víctor Hidalgo, junto con otra serie de gente". El propio Muros espera que este proyecto pase a la junta de gobierno federativa para ser aprobado y, después, ser elevado para su ratificación hasta el órgano superior de la Federación, el Pleno de Hermanos Mayores.

Sobre los pormenores de la exposición, la Federación ha expresado que "nuestra intención es que la inauguración tenga lugar en torno a la segunda semana de Cuaresma y que se prolongue hasta que termine la Semana Santa". Un hecho que ha sorprendido a los propios hermanos mayores que ven con demasiada premura la organización una muestra de estas características, sin contar con tiempo necesario para su organización y sin disponer de una financiación adecuada. Sobre la cuestión económica, Jesús Muros ha asegurado que ya se está trabajando en ello: "Una exposición de estas características es muy cara y la Federación no dispone del dinero suficiente, tenemos que hablar con todas las instituciones - Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Arzobispado - para buscar los fondos necesarios para hacerla posible". La vocalía de Arte y Ornato, asimismo, espera poder recabar el dinero necesario para "hacer trípticos, catálogo y todo lo que se pueda".

La Federación responde a las críticas

Después del aluvión de críticas que han ido sucediéndose en las últimas horas, la Federación cierra filas en torno así misma y evita depurar responsabilidades tanto por la filtración del contenido de la exposición como por el contenido estético del cartel y sus referencias a un fotomontaje. El presidente Jesús Muros, en este sentido, ha señalado que "vamos a intentar averiguar quién ha filtrado la noticia de la exposición y, con respecto al cartel, la Federación no va a retirarlo y las responsabilidades, en todo caso, habría que pedírselas a la pintora, no a la Federación".

El tono de crispación de los hermanos mayores ha motivado que el ente que aglutina a todas las cofradías de Semana Santa de Granada tenga que convocar, de forma extraordinaria, al pleno de hermanos mayores para dar explicaciones sobre distintos aspectos. Muros ha señalado que "en este pleno se va a hablar de lo que los hermanos mayores quieran: del cartel, de la exposición o de porqué, unilateralmente, el Arzobispado ha decretado suspender las estaciones de penitencia. Además, lo he dicho muchas veces, yo no lo tengo ningún apego al cargo y lo pongo a disposición de los hermanos mayores si creen que la gestión que se está haciendo no es la adecuada".

Entre las críticas que han surgido desde los representantes de las distintas hermandades está el modo en el que se ha gestionado el germen de la exposición: "Está claro que hay que elaborar un dossier pero previamente, de algún modo, habría que haber colegiado la decisión y analizar, con expertos, qué piezas pueden ir y cómo se puede gestionar. Lo que no puede ser es que los hermanos mayores, ante el Pleno, seamos meras comparsas que den curso y trámite de las cosas", ha expresado el dirigente de una de las cofradías granadinas. Por su parte, otro de los hermanos mayores, cuestiona el fondo de la cuestión y por qué, teniendo la Federación un órgano encargado de la gestión cultural - el Centro de Estudios Cofrades (CEC)-, no ha tenido nada que ver. En este sentido, la propia directora del CEC, María José García, ha lamentado "que el planteamiento realizado haya dejado pasar la oportunidad demostrar la capacidad de trabajo del Centro y mostrar la profesionalidad del equipo que lo integra".

La tensión, lejos de aminorar, ha seguido creciendo después en redes sociales, donde se han vertido comentarios contrarios a la gestión que de ambas situaciones está llevando a cabo la Federación de Cofradías. Todo ello a la vez que, desde la plataforma Change.org, medio centenar de cofrades piden la dimisión de Jesús Muros y su junta de gobierno.