Valoración de las hermandades ante la posibilidad de 'trasladar' la Semana Santa a septiembre

El decreto que ha emitido el Vaticano, a través de la Congregación para el Culto Divino, sobre la posibilidad de trasladar las procesiones de Semana Santa al mes de septiembre ha suscitado un gran revuelo entre los cofrades granadinos, que han pasado de hablar de coronavirus a analizar la conveniencia de lo que el padre Enrique Iniesta, pregonero de la Semana Santa de 1997, denominó como "sacar los santos a la calle". La decisión está en manos del Arzobispado de Granada, que valorará la conveniencia de trasladar las salidas de las hermandades a otra fecha, quizá en septiembre, algo que por ahora la propia Federación de Cofradías no se quiere valorar. Pero, ¿qué opinan los hermanos mayores de las hermandades?

La sugerencia de trasladar las salidas procesionales al 14 y el 15 de septiembre es una una noticia que los máximos dirigentes de las cofradías toman con reservas y aceptan, ante todo, que la decisión tiene que venir desde el arzobispo, quien estudiará la conveniencia, o no, de que las hermandades pongan sus cortejos en las calles. El hermano mayor de Santa María de la Alhambra, Rafael Ruiz, asegura que "cualquier posibilidad que exista está sujeta a la decisión de don Javier pero no sé si tiene mucho sentido salir por salir. Si existe una finalidad catequética estaría justificado, pero antes deberá también valorarlo nuestra junta de gobierno junto con el cabildo".

Se trata de la misma postura que adopta también la Hermandad de la Santa Cena: "esta situación es tan excepcional que cualquier decisión tiene que venir de la autoridad eclesiástica y nosotros atenderemos a lo que se diga", ha declarado el hermano mayor. Francisco Barroso es quien, actualmente, ostenta este cargo y quien, a título individual, se pregunta cuál es la finalidad de trasladar a septiembre las salidas de las hermandades: "No dudo que en esta propuesta esté la mejor disposición y la buena fe, pero con con 1000 muertos en España y 20000 contagiados, creo que las hermandades tenemos que estar pensando en otra cosa", afirma.

De esta manera Francisco Barroso, que insiste en que se trata de una valoración personal, asegura que "no dudo que salir en septiembre pueda ser algo maravilloso pero creo que estaríamos dando una dimensión errónea de lo que son las hermandades: aquí no nos dedicamos a sacar pasos. Por eso creo que hay que tener mesura y sentido de las circunstancias sociales", ha concluido.

"Una propuesta así, en el momento en el que estamos, me parece una frivolidad", ha sentenciado el hermano mayor de La Lanzada, Javier Sierra. El dirigente de esta cofradía, que desempeña su actividad profesional como sanitario, asegura que "plantearnos algo así, con la situación actual, sería abandonar nuestro espíritu cristiano". Se trata de una posición crítica que comparte también el hermano mayor del Santo Vía Crucis, Vicente Gomariz, que advierte que "el mandato que tenemos como ciudadanos es participar en que la epidemia desaparezca de nuestra realidad social. Más horizonte que ese no hay ninguno". Por esta razón, Gomariz considera que "no estamos en unas circunstancias sociales y sanitarias que permitan hablar de aplazar la Semana Santa, en cuanto a cortejos procesionales se refiere. El debate está en solventar esta catástrofe social y después ya veremos qué ocurre".

¿Una nueva procesión magna?

Después de las recomendaciones dadas por el cardenal Sarah, los hermanos mayores se preguntan exactamente cuándo y cómo se celebrarían esas posibles salidas. El decreto vaticano propone como fechas el 14 y el 15 de septiembre, lunes y martes, respectivamente. Ambas jorndas laborales y que coinciden en Granada, además, con la celebración del Voto de la Ciudad al Cristo de San Agustín, la ofrenda floral a la Virgen de las Angustias y diversos besamanos.

De ahí que, desde la Hermandad de la Estrella, su hermana mayor, Estrella Martínez, se pregunte si tendría mucho sentido tomar esa fecha como referencia. Señalando además, otra particularidad: ¿cómo condensar la salida de 32 hermandades en solo dos días? De esta manera, la hermana mayor ha asegurado que "sería complicado y poco operativo por muchas razones. Además de que no hay ni tantas bandas ni tantos costaleros como para eso".

De ahí que surja la pregunta clave: ¿cuál sería el formato de la salida, en estación de penitencia o tipo 'procesión magna'? Para Martínez la solución podría venir por la 'magna', ya que Granada ha contado con dos experiencias previas de forma reciente y con extraordinarios resultados, tanto en 2009 como en 2013. Coincide en esta opinión el hermano mayor de La Soledad, Enrique Crespo, quien confiesa haberse quedado paralizado al conocer la propuesta del cardenal Sarah: "¿Habrá que salir de nazarenos en el mes de septiembre? No lo sé. En cualquier caso, para nosotros, sería algo gravoso ya que en noviembre tendrá lugar la coronación de la Virgen. Pero si hay que estar, se estará. Si salimos todos, ahí estaremos, aunque habrá que ver de qué manera".

"No me gusta la idea. Creo que no se ha salido por un motivo muy concreto y no veo sentido salir por salir". Contundente opinión la del hermano mayor de La Concepción, José Arcoya. Ya sea en estación de penitencia o en procesión antológica. Una postura que matiza y que se abre a la opinión mayoritaria tanto de su junta de gobierno como del cabildo de hermanos, que afrontaría la segunda suspensión consecutiva, en 2019 por lluvia y en este 2020 por la emergencia sanitaria.

El hermano mayor de El Nazareno, Juan Luis Romero, mantiene ciertas dudas al respecto de trasladar las salidas al mes de septiembre. Personalmente, no le ve demasiado sentido. Así, para el dirigente de esta cofradía del Miércoles Santo, "las circunstancias son las que son y hay que asumirlas. También entiendo que hay muchos condicionantes y que salgan las hermandades puede ayudar mucho". Por esta razón, el formato más conveniente para Romero sería un 'desfile antológico', como en 2009: "si fuera una magna sí lo vería bien, podrían participar las hermandades como acción de gracias por haber pasado la pandemia. Quizá así sería lo más lógico. Pero salir como en Semana Santa, con nazarenos en el mes de septiembre, no lo veo", ha concluido.