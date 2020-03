¿Mantiene Loja su Semana Santa a pesar del estado de alarma?

El presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Loja, Ramón Pérez Collados, se ha contactado la noche de este lunes con los hermanos mayores para tomar la decisión de si suspender o mantener la celebración de la Semana Santa. Una decisión que, según fuentes de la propia agrupación, no tendrían aún tomada y que tiene en cuenta el alcance temporal del estado de emergencia decretado por el gobierno de la nación y que tiene paralizada a la sociedad española: “El estado de alarma está vigente hasta el día 30 de marzo, y para esa fecha aún no ha empezado la Semana Santa”. Una posición que, por el momento, contrasta con la medida alcanzada por las principales entidades de Semana Santa de toda Andalucía, que anunciaron el pasado sábado la cancelación de las estaciones de penitencia de sus respectivas cofradías.

Pérez Collados entiende que “estamos en una situación muy grave pero no esto no consiste en ver quién suspende antes o después la Semana Santa”. De esta manera, el máximo dirigente de las cofradías de Loja que mantiene el contacto con los once hermanos mayores que conforman la nómina de la agrupación, asegura que “nosotros estamos en contacto con nuestros consiliarios y nuestros hermanos mayores serán quienes tomen la decisión al unísono”.

El presidente de la Agrupación, asimismo, ha afirmado no haber recibido hasta el momento ninguna comunicación por parte del Arzobispado de Granada donde se les indique a los cofrades de Loja cómo tener que proceder ante la situación actual. Por esta razón, esperan dilucidar entre los miembros de las distintas hermandades si mantener la resistencia numantina o, finalmente, claudicar y suspender las salidas de las hermandades: "en ningún caso se suspende la Semana Santa, sólo los desfiles procesionales", puntualiza Pérez Collados.

Según ha podido conocer este periódico, algunas hermandades ya habrían adoptado este sábado la decisión de suspender su salida, lo que estaría causando aún más asombro entre los cofrades de la ciudad que vio nacer al general Narváez. De esta manera, algunos miembros de la Semana Santa lojeña se preguntan" si Granada ha suspendido la Semana Santa con el visto bueno del arzobispo, ¿cómo Loja no va a suspender también?".