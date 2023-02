El pregón de la Semana Santa, una experiencia única en la vida

El que mismo que se encargara de escribir entrevistas como estas en este mismo periódico. El mismo que se ha encargado de ponerle voz en los últimos años a la Semana Santa a través de las ondas en Canal Sur Radio, es el que este año se subirá al escenario del Teatro Isabel la Católica para pronunciar una nueva edición del Pregón Oficial de la Semana Santa. Luis Javier López Marín (Granada, 1982), periodista de profesión, toma el relevo de Emilia Cayuela en el honor y responsabilidad de anunciar al mundo entero que las hermandades y cofradías de Granada se disponen para vivir una nueva Cuaresma y celebrar una de las semanas santas de referencia de Andalucía.

Cuando faltan ocho días para la gran cita, el pregonero vela armas. El chaqué aguarda planchado y las páginas, repletas de vivencias y experiencias cofrades, esperan inquietas a ser declamadas. Con la vista puesta sobre Santa Ana, desde la Placeta de la Miga, el pregonero se abre para contar cómo se vive la vísperas de uno de los grandes acontecimientos cofrades del año.

- La primera pregunta es obvia. ¿Qué se siente cuando le llama a uno el presidente de la Federación de Cofradía y le comunica, de repente, que va a ser el próximo pregonero de la Semana Santa?

- Pues lo que uno siente en ese momento es un agradecimiento enorme. Me llamó el 22 de septiembre y me impresionó muchísimo... y todavía lo hace. No es algo que hubiera estado en mi pensamiento antes de empezar este curso cofrade. Me pilló de sorpresa. Y la verdad, me siento orgulloso. Con mucha responsabilidad. Y muy agradecido. Me hace pensar en que algo habré tenido que hacer para que, por alguna razón, me hayan escogido.

- Y con esa mezcla de sorpresa y agradecimiento, cómo afronta uno un reto como este.

- De todos los pregones y de todos los anuncios festivos que hay en la ciudad, este para mí es el más importante que hay en Granada. El que más relevancia tiene, el que cuenta con un mayor respaldo institucional y al que se debe un gran respeto. Tanto por lo que supone para la ciudad como por lo que supone para los cofrades, que tienen el calendario marcado en rojo con esta fecha del primero domingo de Cuaresma. El día del pregón es uno de los días más especiales que tiene tanto el mundo de la Semana Santa como la vida institucional de la ciudad.

- Tú que tantas veces te has encargado de vivir el pregón desde el patio de butacas o desde el palco narrando en las ondas el pregón, ¿cómo están siendo las vísperas y cómo son esas sensaciones a medida que se acerca la fecha de ocupar el escenario?

Estoy acostumbrado a vivir el pregón desde otro enfoque. Era yo el que se encargaba de hacer la entrevista al pregonero, de preguntarle los detalles del pregón o de ir al teatro a organizar la retransmisión. Pero ahora es todo muy extraño sintiendo que que soy yo quien ocupa el foco y el protagonismo. Siento mucha responsabilidad e intento ir acostumbrándome. Voy a estar en un plano que nunca he estado antes, pero, como me han recomendado los antiguos pregoneros, en la tertulia El Atril, pienso disfrutar cada momento. Porque sé que todo pasará muy rápido. Y esto es una vez en la vida, y no va a volver.

- Siendo el pregón una responsabilidad pero también el mayor reconocimiento que puede hacer la Semana Santa a un cofrade, ¿quién te va acompañar, bajo el chaqué, una vez subas a las tablas?

- Desde que me puse a escribir, en el pregón van conmigo mi mujer, Mercedes, y mi hija, Macarena. Ellas son la clave de mi desarrollo personal. Ellas están intrínsecamente reflejadas en el texto. Con ellas lo he leído, y lo he compartido e incluso hay alguna aportación por su parte. Pero también, una vez podáis leer conmigo el pregón, veréis que hay mucha gente de la profesión: la que he conocido a través de la radio y los medios de comunicación. Porque la Semana Santa la he vivido siempre a través de la radio, a través de un micro.

"Ojalá todo cofrade tenga la oportunidad de vivir una experiencia como esta"

- Cabe entender, pues, que si Juan Jesús López-Guadalupe se llevó el pregón a lo histórico-artístico o Encarna Ximénez y Emilia Cayuela se lo llevaron a lo periodístico, también habrá mucho de tu profesión en el texto.

- Al menos en esa faceta es en la que me siento más cómodo, es la que te gusta y es la que amas. Hay cosas en el pregón que las cuento como cofrade, con las que muchos se van a sentir identificados, pero hay una perspectiva, en la forma de exponer, que es la que me lleva a ponerme delante de un micro. El desarrollo argumental y la forma de narrar ha ido por ahí.

- Entonces es un pregón genuinamente tuyo, ¿o se va a poder adivinar la influencia de otros pregones?

Como a todos los cofrades, hay pregones que te llegan más que otros. Pero, la verdad, no he tomado como referencia ningún pregón. Me he puesto a escribir y ha salido lo que ha salido. Creo que hay una estructura más original, un hilo argumental que no se ha parecido a otros. En definitiva, cada uno tiene en su interior una serie de experiencias que son las que van modelando el texto.

- E intentando desgranar las entrañas del pregón: prosa, lírica... ¿un poco de ambas?

- Mayoritariamente, prosa. Pero ha salido también algo de poesía. No saldrá de aquí un Premio Cervantes, pero lo que he escrito ha salido de forma natural. Es lo que tiene cuando amas a la semana santa, te pones a escribir y empiezas a volcar todo lo que tienes dentro, como si te hicieras un examen a ti mismo de lo que piensas y sientes. Es una experiencia muy gratificante aunque también agotadora. Ojalá todo cofrade tenga la oportunidad de vivir una experiencia como esta.

- Y ya con el pregón leído ante la autoridad, y entregada las tapas. Todos los detalles - la corbata, el pañuelo, la imagen del escenario - estarán definidos.

- No quiero desvelarlo, pero no he querido caer en lo obvio. Hay muchos regalos de mis amigos, y también de María, la presentadora. En lo que respecta a la imagen, estoy buscando algo que engarce con el acto, que acompañe, pero que tampoco sea más protagonista de la cuenta.

A la espera de ese primer domingo de Cuaresma, las tablas del Isabel la Católica aguardan una nueva edición del pregón oficial de la Semana Santa. Dormita la caja escénica vacía esperando al próximo domingo, cuando el teatro se envuelva con la voz y la palabra de Luis Javier López: el pregonero.