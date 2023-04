Las hermandades perfilan una procesión extraordinaria con 22 pasos en la calle

Con restos de cera aún sobre el asfalto y el recuerdo aún vivo de la última Semana Santa, las hermandades de Granada han terminado de pronunciarse sobre la procesión extraordinaria prevista con motivo del XXXIV Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías que se celebrará en la ciudad entre los días 13 y 15 de octubre de 2023.

Tras agotarse el plazo previsto por la Federación de Cofradías, este jueves 20 de abril se conocieron los últimos acuerdos de los treinta y dos cabildos generales sobre su participación, o no, en este evento. De tal modo, 22 hermandades acceden a sacar los pasos a la calle; 7 hermandades declinan la invitación y 3 otras presentan condiciones: El Cautivo y La Concha, por cuestiones de financiación, y San Agustín que esperará a que el arzobispo se pronuncie sobre la conveniencia pastoral de este evento.

Los participantes previstos: 5 palios, 17 pasos de Cristo y La Soledad

A falta de precisar y concretar de forma definitiva, por parte de la organización del evento qué pasos participarán, encontraríamos cinco palios: Encarnación, si finalmente deciden salir; Dolores, Esperanza, Sacromonte y Aurora. Además, de la Virgen de la Soledad, en su paso. Y hasta diecisiete serían pasos de Cristo: cuatro del Domingo de Ramos (Borriquilla, Santa Cena, Sentencia y Despojado), tres del Lunes Santo (Huerto, Rescate y Trabajo, junto con la Virgen de la Luz en el paso de misterio), dos del Martes Santo (Lanzada y Humildad), tres del Miércoles Santo (Estudiantes, Penas y Tres Caídas) junto con tres del Jueves Santo (Salesianos, Pasión y, quizá, el Nazareno del Amor y la Entrega). Asimismo, del Viernes Santo saldrían dos: el Cristo de la Expiración, de los Escolapios, y el Cristo de los Favores; y una del Domingo de Resurrección: la Hermandad del Triunfo.

Por el contrario, las grandes ausencias serían: Vía Crucis, Nazareno, Silencio, Ferroviarios, Santo Sepulcro, Alhambra y Regina Mundi, sin contar con aquellas que han supeditado su salida a cuestiones económicas o pastorales: Cautivo y Concepción, como ya se ha dicho, además del Cristo de San Agustín.

¿Qué dirá Palacio?

Entre las grandes incógnitas que sobrevuelan la puesta en marcha de esta procesión extraordinaria es saber qué determinará el Arzobispado de Granada. Como autoridad competente en la materia, será quien tenga que dar el visto bueno a este proyecto, del cual no ha sido informado en detalle hasta el momento.

La Federación de Cofradías, una vez concluido el dossier y examinado por el pleno de hermanos mayores, se encargará de trasladar la propuesta definitiva al arzobispo Gil Tamayo para que valore celebrar, o no, un acto de piedad popular de estas dimensiones. El prelado granadino ya expresó su sentir sobre esta procesión extraordinaria en la entrevista concedida a Granada Hoy, afirmando que "la presencia pública de las hermandades y cofradías tiene que tener una motivación religiosa, no es una exposición o un museo al aire libre. No llenar un espacio sin más por un motivo de estudio o congresual simplemente porque haya un congreso".

Los retos de la procesión magna: logística y seguridad

Recabados todos los acuerdos de las hermandades, la comisión organizadora del Encuentro Nacional se pondrá en marcha para detallar todos los pormenores de la procesión extraordinaria. El presidente de la Federación de Cofradías, Armando Ortiz, esperará a que esté el dossier definitivo para convocar a los hermanos mayores en un pleno extraordinario donde detallar todos los aspectos que trae consigo esta efeméride: los actos de convivencia y formación, con conferencias y mesas redondas, así como toda la logística que acompañará al gran reclamo de la procesión.

Dentro de la organización, se está estudiando la manera de rentabilizar este acto de religiosidad popular. Así, y junto con la subvención que aportará Metro de Granada, está el montaje de sillas a lo largo de todo el recorrido oficial, que se alquilarán y cuyos beneficios se repartirán entre las hermandades participantes. No se instalarán los palcos de Ganivet y de Pasiegas, debido al coste del montaje.

¿Habrá convocatoria del Plan Parihuela para este evento? La Federación de Cofradías lo da por hecho. "Estamos pendientes de hablar con ellos, aunque el Ayuntamiento ya tiene noticia de la procesión magna. Una vez contemos con la autorización definitiva del Arzobispado, habrá que ponerse en marcha. Tenemos tiempo para coordinar un plan logístico".

Horarios e itinerarios

La información aportada por la Federación de Cofradías en el pleno de hermanos mayores es que los traslados podrían hacerse entre los días 12 y 13 de octubre desde los diferentes templos y capillas de salida hasta la Catedral, donde quedarían todos los pasos expuestos antes de realizar la procesión. A partir de aquí, no existen confirmaciones oficiales de cuál sería el itinerario común que realizarían las cofradías como tampoco se tiene noticia de cuáles son los horarios que, inicialmente, se manejan.

El presidente de la Federación de Cofradías informa que "hay muchas cosas avanzadas pero falta por concretar detalles: el orden de los pasos, cómo serán los horarios y cuál va a ser la carrera oficial, que empezará en la calle Ganivet, pero que seguramente no se ajustará a la que hay durante la Semana Santa", ha asegurado Ortiz. Para el presidente del ente federativo, la procesión magna "serviría para poner a prueba una de las alternativas que contemplamos para la futura carrera oficial, llevándola por Reyes Católicos y hasta Gran Vía".

Cuadrillas de costaleros

¿Hay en Granada costaleros suficientes como para abastecer todos los pasos que están dispuestos a participar? El capataz Alberto Ortega, que comandará los pasos de Borriquilla, Humildad y Favores lo tiene claro: "La experiencia la tenemos con la Magna Mariana, donde salieron muchos más pasos, y no hubo ningún problema. Tenemos cuadrillas completas como para poder contar con ellas. Incluso ya hay gente ofreciéndose, de todos lados, para reforzar: costaleros de Cádiz, de Almería, de Motril....".

Aitor Cuadros, capataz del Señor de la Resurrección y costalero de varios pasos, asegura que "aunque hay cierta preocupación no va a haber problemas para que todos los pasos y las cuadrillas queden reforzadas: las cuadrillas de los pasos, que son más bajas, pueden entrar dentro de los misterios. Al revés, por estatura, es más complicado".

Acompañamientos musicales

Otro de los interrogantes que queda por dilucidar es qué ocurrirá con los acompañamientos musicales. Si ocurre como en la Passio Granatensis de 2009 o la Magna Mariana de 2013, las hermandades discurrirían por un recorrido común en silencio, para luego abandonar ese itinerario oficial y regresar hasta sus respectivos templos con sus preceptivas bandas de música.

¿Qué ocurrirá con aquellas formaciones que suenan tras los pasos en más de una ocasión durante la Semana Santa? Esta es la incógnita que pende sobre las hermandades de Huerto, Lanzada y Estudiantes, que tendrán que buscar alternativa a los músicos de Jesús Despojado, que tocarán tras el paso de misterio de su hermandad. Algo que ocurrirá también en Borriquilla, Paciencia y Resurrección, que no podrán contar con La Estrella para esta salida, al acompañar ellos a su hermandad.

Una tesitura similar afrontarán Trabajo y Concepción, si finalmente decide salir, al contar ambas con los servicios musicales de Las Angustias de Alcalá la Real; así como Sentencia y Redención, ya que ambas cofradías cuentan con el acompañamiento de la banda de La Elevación, de Campo de Criptana, para sus respectivas estaciones de penitencia. ¿Con quién tocarán los músicos manchegos? Se prevé que lo hagan tras el crucificado de Los Salesianos ya que Sentencia descarta, por el momento, banda alguna tras el misterio: "no hemos hablado nada, pero es un gran desembolso y el recorrido de vuelta es muy corto", han asegurado desde la junta de gobierno.