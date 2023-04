La Federación de Cofradías conmina a solucionar los horarios del Lunes Santo

Al cierre de la edición de Granada Hoy, el Lunes Santo se prolongaba hasta bien entrada la madrugada. Y lo hacía, no de acuerdo a los horarios previstos por la Federación de Cofradías, en consenso con todas las hermandades, si no por el retraso que se fue acumulando en la Carrera Oficial a partir de la entrada en la Calle Ganivet de la Hermandad del Trabajo y que concluyó con la Hermandad del Cristo de San Agustín abandonando el interior de la Catedral hasta cuarenta y seis minutos más tarde lo previsto.

El responsable de horarios e itinerarios del ente federativo, Emilio Berenguer, ha dado a conocer los motivos que generaron los primeros veinte minutos de retraso prácticamente al inicio de la jornada, tras el paso de la Hermandad del Huerto. "La Hermandad de la Luz entró y salió con retraso por dos principales motivos: el gran aumento de cortejo respecto a años anteriores y, luego, un problema que tuvieron a nivel de priostía, donde tuvieron que parar para asegurar una de las imágenes secundarias del paso de misterio".

Sin embargo, no fue este el único incidente que obligó a trastocar la previsión horaria del itinerario oficial. Berenguer apunta a que "Los Dolores, en vez de recortar horario, generaron más retraso, pero no han notificado ninguna incidencia. Podrían haber acortado ese retraso que había, ya que hubo un momento en el que todas las hermandades que venían detrás estaban encajonadas una vez entraron a la Carrera Oficial. Pero desde que salió la Hermandad de la Luz, y hasta que llegaron Los Dolores, hubo diez minutos de parón en la Plaza de las Pasiegas", ha explicado Berenguer.

Federación estudiará posibles sanciones

La normativa federativa contempla sanciones económicas para las hermandades que incumplan los horarios e itinerarios, perjudicando al resto de las cofradías que procesionan. De ahí que el responsable, Ramón Emilio, tenga como prioridad al terminar la Semana Santa reunirse primeramente con las hermandades que conforman el Lunes Santo. "Tendremos que valorar si hay que determinar o no sanciones. Pero en cualquier caso, esta problemática no viene de ahora, es de años. Las hermandades tienen que entender, y eso es lo que intentamos transmitir desde la Federación, que cuando se está en Carrera Oficial o en otro cualquier punto del recorrido hay que tener el compromiso de no perjudicar al resto de las hermandades que están haciendo estación de penitencia. En el Lunes Santo hay compromiso, pero no de todas".

Por su parte, el delegado de día, Javier Sierra, señala que es importante "analizar los tiempos de paso de las hermandades, de acuerdo con sus cortejos, y adecuarlos a la realidad de cada una. Las hermandades del Lunes Santo llevan tiempo con un horario que es necesario reajustar". Aún así, Sierra hace una lectura positiva de la jornada: "Es un día magnífico, con hermandades muy redondas en la calle, con cortejos espectaculares".

Los Dolores pide reajustar los tiempos de paso

El diputado mayor de gobierno de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, Jerónimo González, considera la necesidad de estudiar con detenimiento los horarios de todas las corporaciones que realizan estación de penitencia el Lunes Santo. Y, asimismo, considera que es una labor complicada determinar los tiempos de paso con tanta antelación como acostumbra a hacerse: "Los horarios e itinerarios se aprueban en el mes de enero y febrero, pero no terminas de repartir las tarjetas de sitio hasta antes de Semana Santa. Nadie podía conocer el incremento en los cortejos que ha habido este año. Los tiempos están muy acotados y deberían ser más amplios, ya que ha habido un incremento de hermanos en fila en todas las cofradías".

González explica que la cofradía contó con "un problema de comunicación interna en Alhóndiga, y en ese momento se pudo generar un poco de retraso. Pero la lectura que, afortunadamente, hay que hacer, es que fue una jornada muy participativa y las incidencias que hubo forman parte de lo normal, y todos nos sabemos adaptar sin mayor problema".

El Rescate se comprime en la Catedral

La Cofradía del Rescate llegó a su hora al cruce de la Plaza de Mariana Pineda, aunque para ese entonces todo los horarios empezaron a sufrir modificaciones, tal y como han manifestado desde la junta de gobierno de la hermandad. De acuerdo con la costumbre, el diputado mayor de gobierno, David López, comprimió a toda la cofradía dentro de la Catedral para realizar el rezo de la estación de penitencia junto al arzobispo de Granada. "Teníamos treinta minutos para hacerlo, pero con el aumento de cortejo de este año fue imposible y al retraso que ya había dejamos otros diez en la salida de la Catedral. Es necesario que ajustemos los tiempos porque con los que ahora tenemos, no salen las cuentas".

San Agustín, tarde a pedir la venia

La mayor amplitud de los cortejos, sumado a los excesos de algunas de las cofradías que les precedían, los hermanos del Cristo de San Agustín llegaron 24 minutos tarde al palco de la Federación de Cofradías para pedir venia.

El diputado mayor de la cofradía silente del Lunes Santo, Alejandro Guindo, ha explicado que "el conteo que se está realizando de los cortejos tiene que servir para futuras reuniones y determinar el tiempo de paso que cada hermandad necesita, según el número de hermanos en fila y de los pasos que tiene. La lectura que hay que hacer de lo ocurrido es realizar los cambios que sean necesarios, incluyo para este mismo año".

Desde la hermandad, que intentó recuperar el mayor tiempo posible en el cierre del día, se pide "continuar con el espíritu de trabajo y mejorar los canales de comunicación, como los que hay entre el delegado de día y los responsables de cada hermandad, para avisar de las incidencias y hacer que todo fluya mejor".