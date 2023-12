Sierra Nevada descarta abrir para esquiadores este sábado y prepara "actividades turísticas"

La estación de esquí de Sierra Nevada se prepara para abrir sus instalaciones este sábado 2 de diciembre, pero no lo hará para los esquiadores. La poca nieve acumulada en las montañas no permite que los deportistas puedan ponerse las tablas, por lo que no se podrán usar los remontes, pero no deslizarse.

Según han confirmado fuentes de Cetursa a Granada Hoy este viernes, la apertura será sólo para los turistas. Los deportistas de invierno no podrán realizar sus actividades, puesto que sólo se abrirá un telecabina para acceder a la zona de Borreguiles. En esta zona, los operarios preparan ya actividades y juegos de nieve para todas las edades, pero será imposible hacer uso de esquís o tablas de snowboard.

Las condiciones meteorológicas son las causantes directas de que Sierra Nevada no se pueda abrir para practicar esquí en el primer fin de semana de diciembre y en vísperas del Puente de la Constitución y la Inmaculada. Durante toda la semana no se han podido activar los cañones de producción de nieve artificial a causa de que las temperaturas registradas en las montañas no lo han permitido.

A esto hay que unirle que la lluvia. Las precipitaciones, al no haber sido de nieve, han terminado por derretir la poca nieve producida y los neveros almacenados de las primeras nevadas de octubre.

Por ello, Cetursa ha decidido no poner en riesgo a los esquiadores, pues el manto blanco no es suficiente para poder realizar deportes invernales, y realizar una "apertura turística".