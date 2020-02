Sierra Nevada diseña el futuro de la estación para la próxima década

Unas 470.000 personas han usado la estación a media temporada

El consejero delegado de Cetursa Sierra Nevada, Jesús Ibáñez, hizo un balance provisional de las cifras de lo que va de temporada, que aproximadamente circula por la mitad de su periodo. Según reveló el director de la estación, hasta la fecha han pasado por las pistas serranas 412.000 esquiadores, mientras que también han pasado por taquilla otras más 60.000 personas no esquiadores, lo que prácticamente acerca la asistencia al medio millón de usuarios. Estos datos son los oficiales. Ibáñez también destacó que “varios cientos de miles” de personas más han subido durante este invierno a la estación sus alrededores, y que no han sido usuarios directos de las instalaciones de Cetursa. “Sólo hay que ver cómo está la carretera cada fin de semana”, añadió. “La clientela mayor no son granadinos, so gente que viene de Madrid, Valencia, y extranjeros”, dijo Ibáñez, quien se congratuló ya que ”es transferencia de fondos de forma directa de otros sitios al nuestro, que generan trabajos, negocios y riqueza”.