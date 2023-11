Sierra Nevada prevé una ocupación del 30% el primer fin de semana de apertura en espera de ansiadas nevadas

El frío ha llegado a Granada, pero de momento no trae consigo nieve. Al menos no natural. La estación de esquí de Sierra Nevada ha activado ya sus sistemas de generación de nieve artificial gracias a la bajada del mercurio, sobre todo por las noches, pero las máquinas no llegan a cubrir toda la superficie esquiable. Por esta razón, los esquiadores y aficionados que se acercarán a la estación de esquí en la primera parte del puente de diciembre, cuando está prevista la apertura de la temporada invernal, están en buena parte a la espera de la evolución de la climatología para confirmar sus reservas.

Según se desprende de las primeras estimaciones de los empresarios que gestionan comercios en los alrededores de la estación de esquí, estos apuntan a una ocupación de entre el 30 y el 40% de cara al fin de semana del 2-3 de diciembre, fecha que Cetursa (empresa encargada de la gestión del espacio) ha fijado como la de inicio de la temporada de esquí.

Según ha explicado el presidente de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, Ordoño Vázquez, como es habitual en estas fechas, la mayor parte de la planta hotelera aún está cerrada, con las fechas de apertura estimadas entre el 10 y el 15 de diciembre en el horizonte para la apertura de los grandes establecimientos.

Ya se notan en cualquier caso en el entorno de la estación de esquí los preparativos y se espera que, una vez se oficialice la fecha de apertura, prevista para el 2 de diciembre, que las reservas vayan en aumento y con ellas las cifras de previsión de ocupación hotelera.

Los empresarios están a la espera de la evolución del tiempo, una vez se cierre la ventana de frío de esta semana, y de que los cañones sigan funcionando "a tope", con el objetivo, ha añadido Vázquez, de poder tener listas zonas como la de iniciación de Borreguiles para arrancar la temporada.

Todo ello siempre a la espera de nieve, según ha señalado Vázquez, que ha hecho hincapié en que los empresarios están listos "para recibir al cliente" y ofrecerle el "mejor servicio" independientemente de cuáles sean las condiciones climatológicas y de la estación en su conjunto.

Está siendo una carrera contra el reloj. El martes por la tarde, a la hora de la puesta del sol, los pronósticos del tiempo se cumplieron con la llegada de esa "ventana de frío" que permitió que por primera vez se activasen los cañones de innivación para esta temporada. Sí es cierto que días atrás se encendieron, pero se trataba de una rutina de activación y pruebas de funcionamiento para detectar posibles fugas, averías, pero sobre todo para llenar las cañerías de agua ante la llegada del frío. Las temperaturas oscilaron entre los cinco y el grado bajo cero, con una humedad baja, lo que permitió encender entre 70 y 90 cañones, que funcionaron al completo y sin parar hasta más o menos mediodía de este miércoles, cuando se han apagado los de la pista del Río por la subida de la temperatura.

La fabricación de nieve está ahora concentrada en la zona de Borreguiles y en la mitad superior de la pista de El Río. Además, la estación podrá estrenar esta temporada un telecabina (el Al Ándalus), dos telesquís (El Puente I y II) y una alfombra de iniciación (Dauro II). Esta última instalación se ha incorporado recientemente al mapa de medios mecánicos de la estación tras obtener todos los permisos administrativos. Los cuatro nuevos remontes se estrenarán entre el Puente de la Constitución y la Navidad.

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada afronta la temporada invernal 2023/2024 con la mayor inversión de su historia, más de 32 millones de euros, para estrenar cuatro remontes nuevos, el centro de producción de nieve junto a 32 innivadores de última generación, cuatro máquinas pisapistas híbridas, pistas tematizadas y dispositivos especiales para el control de accesos e información de tiempos de espera.

Así lo anunció la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, y presidenta de Cetursa Sierra Nevada, Rocío Díaz, durante la VII Gala del Deporte Blanco de Andalucía del pasado lunes.

Una de las novedades de la campaña 2023/2024 será el nuevo centro de producción de nieve. Gracias a la sustitución integral de las viejas bombas de agua y compresores de aire se requerirá ahora cuatro veces menos potencia eléctrica y su consumo de aire en relación con el agua convertida en nieve será 25 veces menor. Además, los nuevos 32 cañones de baja y alta presión completarán la renovación casi integral de los viejos innivadores de Sierra Nevada.

Por su parte, el consejero delegado de Cetursa Sierra Nevada, Jesús Ibáñez, añadió en esta misma Gala del Deporte Blanco que, durante la temporada 2023/2024, la estación implantará un sistema especial de control de accesos con el que, mediante cámaras de conteo de personas, se extraerán datos de los tiempos de espera en remontes, con el fin último de proporcionar información a los usuarios sobre las mejores opciones para acceder o disfrutar de las zonas de esquí.