El comité de empresa de Cetursa mantiene la huelga para el Sábado Santo en Sierra Nevada

Reacción de los empresarios de la estación

Cetursa presentó en febrero un ERTE para sus trabajadores, provocado por la escasa actividad empresarial que existe en Sierra Nevada debido a la pandemia de la Covid-19 y a las limitaciones de movilidad decretadas por la autoridad y a las cuantiosas pérdidas económicas provocadas por la falta de ingresos. "Ni más ni menos, ni cosa distinta, que lo que han sufrido y hecho la mayoría de las empresas no solo de Sierra Nevada sino de todo el país. El que Cetursa decidiera iniciar un ERTE para sus trabajadores, con la preceptiva autorización de la Junta de Andalucía, parece no haber sentado bien en parte de la plantilla. Y los empresarios nos preguntamos: ¿Es que los trabajadores de Cetursa, no son de la misma condición que el resto de trabajadores de la estación? ¿Ha pensado el Comité de Empresa en los perjuicios que se ocasionan a los más de 2.000 trabajadores directos de la estación? ¿Han pensado en los camareros, cocineros, pinches, recepcionistas, camareras/os de pisos, administrativos, profesores de esquí, secretarios, dependientes de comercios, supermercados, restaurantes, bares, etc…?. Si el ERTE es legal, ¿cuál es la queja? Y, si no lo es, denúnciese ante la autoridad correspondiente. Pero no provoquemos más ruina de la que ya existe, más inseguridad, más destrucción de trabajo y más deterioro económico".