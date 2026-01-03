Sierra Nevada estrena su programa de esquí nocturno por la pista de El Río iluminada
Este sábado se oferta por primera vez en esta temporada, una opción que se mantendrá cada sábado si las condiciones meteorológicas lo permiten
La estación de esquí de Sierra Nevada estrena este sábado su oferta de esquí nocturno, una propuesta que se enmarca en las óptimas condiciones de la estación y que permite descender por la pista de El Río iluminada bajo las estrellas.
Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación, ha anunciado que este sábado se oferta por primera vez esta temporada el esquí nocturno por la pista iluminada de El Río, una opción que se mantendrá cada sábado siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.
Si las condiciones meteorológicas de este sábado no lo impiden, El Río abrirá al público con nieve el área esquiable comprendida entre Borreguiles, a 2.700 metros de altitud, y la urbanización de Pradollano, a 2.100. Esta pista está iluminada con una treintena de focos para que sea completamente seguro para el esquí de noche.
Sierra Nevada, estación pionera en la práctica de esta actividad, activará el telecabina Al-Andalus desde las 19:00 a 21:30 horas para dar acceso a esta pista. La actividad tiene un forfait especial que se puede adquirir bien en compra online o en taquillas y cajeros, además de la opción de adquirir un paquete de forfait día + nocturno.
Durante el resto de la jornada, Sierra Nevada ofrece 86 kilómetros esquiables repartidos en 116 pistas y cuenta con espesores de entre 70 y 100 centímetros.
