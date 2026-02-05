Sierra Nevada sufre la peor cara de la borrasca Leonardo: la lluvia y el barro dañan la pista de El Río y la zona de Mirlo Blanco

La estación de esquí de Sierra Nevada ha sufrido la peor cara del paso de la borrasca Leonardo. Las lluvias registradas en el macizo montañoso granadino, con más de 200 litros acumulados en 24 horas, han generado lenguas de barro y avalanchas, dañando parte de las pistas esquiables y la zona recreativa de Mirlo Blanco.

Ante esta situación, la empresa Cetursa ha decidido que este viernes no abrirá los remontes, para tratar de solucionar los problemas producidos y corregir el impacto de la borrasca en las pistas. Desde el pasado 27 de enero, con el inicio de la concatenación de borrascas, el recinto invernal ha cerrado seis jornadas, incluida la de este jueves, con previsión de "fuertes precipitaciones, nula visibilidad y vientos huracanados". La de este vienes será así el séptimo cierre en once días.

En la estación, que solo ha abierto un día esta semana y condicionada al temporal, una lengua de agua y barro ha provocado daños en la pista El Río desde poco antes de su confluencia con la pista Loma de Dílar y hasta Pradollano. Por otro lado, hay charcos de agua en varios puntos de Borreguiles y en estaciones inferiores de algunos remontes y grandes acumulaciones de nieve en la mitad superior del dominio esquiable.

El complejo Mirlo Blanco ha resultado también afectado por el agua y se han registrado, al menos, tres avalanchas en las pistas Ascensor, Trampolín y Visera. Hay además presencia de charcos de agua en varios puntos de Borreguiles y en estaciones inferiores de remontes, como las de los telesillas Veleta y Emile Allais. También destaca Cetursa las "grandes acumulaciones de nieve en la mitad superior del dominio esquiable".

Según ha destacado Cetursa, las medidas preventivas establecidas de manera previa a la tormenta por el Departamento de Pistas y Máquinas, que colocó cordones y trincheras de nieve, "han conducido el agua hacia arroyos y barrancos, minimizando los daños en el área esquiable".

Una vez evacue el agua de la pista de El Río y otros puntos de acumulación, los maquinistas de Sierra Nevada procederán a la reparación de los desperfectos en el dominio esquiable, han detallado desde la empresa que gestiona la estación.

La estación, a través del parte de nieve diario y de sus redes sociales, irá informando sobre la evolución de los trabajos de acondicionamiento y las previsiones meteorológicas de cara a una eventual apertura durante el próximo fin de semana, han detallado desde Cetursa.