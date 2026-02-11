El temporal obliga a cerrar temporalmente el parque de actividades El Mirlo Blanco en Sierra Nevada

Cetursa, la empresa que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, ha tomado la decisión de cerrar temporalmente el parque de actividades El Mirlo Blanco. Los temporales y la lluvia que ha caído en el macizo granadino han provocado desprendimientos en la zona, lo que ha obligado a cerrar al público esta área recreativa hasta que se realice una valoración sobre su reaparición. Aunque el paso de las primeras borrascas dejó el lugar en buenas condiciones, sobre todo por la cantidad de nieve que cayó, pero tras Marta y, ahora, Nils, el panorama es totalmente el contrario. El parque de actividades Mirlo Blanco, ubicado en Pradollano, al final de la pista del Río, está diseñado para que los que no esquían puedan disfrutar de la nieve con actividades alternativas como trineos y toboganes deslizantes.

Además, la lluvia caída en las últimas 48 horas ha afectado a la pista de El Río, así como en el resto de los dominios esquiables de la estación invernal granadina, especialmente en la zona que va de Borreguiles hacia Pradollano. Respecto a otras zonas de la estación, hay que señalar que el área de principiantes de Borreguiles ha presentado este miércoles zonas de agua, lo que ha hecho necesario su drenaje.

Aunque no hay daños registrados, responsables de Cetursa han indicado que hay que esperar a ver cómo evoluciona la meteorología, pues sigue habiendo previsiones de lluvia. En la estación confían en que este jueves por la noche se haga realidad la previsión que señala una bajada de temperaturas para poder empezar los trabajos de recuperación del dominio esquiable de Sierra Nevada.

De momento, para este jueves la estación tiene una previsión de mínimos en su oferta, a la espera de lo que pueda ocurrir en las próximas horas para que se pueda pensar en recuperar la normalidad y las expectativas que había antes de la llegada del tren de borrascas. Las previsiones que se barajan en Cetursa es que el sábado pueda haber una nevada que recupere las zonas más afectadas por el agua caída en las últimas horas. En la parte media y alta de las pistas de esquí hay mucha nieve, señalan.