'Aisushi': El restaurante especializado en sushi de Granada que te lleva todo el sabor de Japón a casa

Cuando se busca un lugar para pedir a domicilio se pretende que la comida llegue en un estado lo más similar a cuando se acude a un restaurante. Eso significa que tanto texturas, sabores y, sobre todo, temperatura, esté en las mejores condiciones posibles.

Pues esta es la filosofía que comparte Aisushi y Antojitos, restaurantes temáticos que apuestan por, ante todo, la calidad y la buena cocina, ya sea en el local o a domicilio. Juan Francisco Castillo y Ángel Alcalá, socios de estos restaurantes, han atendido a Granada Hoy para hablar de este gastronómico proyecto.

¿Cómo nace el traer a Granada las distintas cocinas del mundo?

En dos mil catorce, después de haber estado trabajando durante muchos años en otro sector, decido enfocarme en otro muy distinto. Por ese tiempo el mundo del sushi solo lo encontrabas en restaurantes. El mundo del domicilio estaba todavía empezando. Alguno había que enviaba sushi pero ninguno, bajo mi criterio, tenía calidad. Donde sí había era en restaurante. Entonces mi objetivo fue ese. Abrí un negocio en la zona del Realejo. Un local de unos veinticinco metros cuadrados, algo muy pequeño. Y lo enfoqué al formato que he comentado, llevar sushi de calidad a domicilio.

Y de ahí disteis el salto al lugar en el que estáis ubicados actualmente.

La verdad que tuvo una gran aceptación y ante el gran volumen que manejábamos, y con algo de suerte, encontramos este local. Fue en el dos mil dieciséis. Queríamos tener mesas, queríamos tener un restaurante, pero por el tipo de comida y lo que queríamos ofrecer no queríamos que el take away se mezclase con el restaurante. Por eso tenemos dos accesos separados y bien diferenciados. A la vez comenzamos a lanzar servicios de catering para bodas y eventos.

Poco después fue la pandemia.

Sí. Como todos tuvimos que cerrar los restaurantes, pero el servicio a domicilio fue el que nos permitió seguir funcionando. A partir de aquí, con todos los nuevos procesos y tecnologías que hemos ido implantando hemos querido aprovechar e implantar este servicio en las distintas marcas que hemos ido construyendo.

Actualmente trabajais con distintas gastronomías internacionales.

Sí. Empezamos con Antojitos, enfocado a la cocina mejicana. Una idea que nos ha funcionado muy bien. Nos surgió la oportunidad de tener este local, que está justo al lado de Aisushi. En un principio queríamos realizar el mismo proceso de Aisushi. Montar un servicio a domicilio y si funciona abrir restaurante. Pero al tener la oportunidad de tener un local que nos permitía tener directamente mesas en el interior y en una terraza, pues decidimos hacerlo restaurante. En esa época lo hicimos en paralelo con la creación de otras marcas como Aipoké, Airamen, y al siguiente año Aikarma, enfocado a la comida india. Aikarma lleva un año con la misma idea. De momento funciona a domicilio pero en el momento que haya una buena base de clientes y aceptación, se abrirá un local físico. Así actualmente trabajamos cocina japonesa, mejicana, india y hawaiana, aunque esta última la tenemos integrada con la japonesa.

Y a lo largo de este proceso no solo os habéis ceñido a la ciudad de Granada.

En dos mil diecinueve empezamos con las franquicias mediante una consultora en Madrid. De momento ofrecemos la comida japonesa, más adelante seguiremos con Antojitos. Ya hemos abierto en Málaga, en Sevilla, Fuerteventura y en mes y medio abrimos en Almería. El modelo que implantamos tiene tanto servicio de restaurante como de comida a domicilio. Al fin al cabo es solo un equipo de cocina en la que aprovechas las sinergias de tener dos negocios en uno. Hacemos la decoración de los locales, formamos a los franquiciados, asesoramos en distintos aspectos como en la obtención de licencias o si un local es más adecuado que otro. Actualmente tenemos a más interesados en abrir franquicias.

A partir de aquí conquistar España y quién sabe si más países.

De momento la marca está registrada en España. Nos gustaría hacerlo a nivel europeo, pero existen ciertas dificultades que habrá que ir solventando, como encontrar proveedores. Aquí en España tenemos los proveedores que nos lleva el material a cualquier provincia, pero no trabajan en otro país. Pero la verdad que nos gustaría.

¿Y cuanto hay de Aisushi en las otras marcas?

En un principio queríamos diferenciar cada marca. Pero finalmente veíamos que el estatus de calidad que hay en Aisushi beneficia en cierta forma la vinculación con las otras marcas que vamos creando. Así cuando lanzamos la marca no la asociamos a Aisushi hasta que vemos que responde. Sobre todo a nivel de marketing y publicidad. Actualmente Antojitos se nutre de la marca Aisushi.

Con los años habéis trabajado mucho el enfoque con el que empezasteis, el servicio a domicilio.

Actualmente tenemos centralizado todos los pedidos que llegan al grupo. Así desde un mismo lugar se lanzan los pedidos y solamente el repartidor tendrá que ir a recogerlo al local en el que se esté cocinando. Tenemos a una persona solamente para la constante mejora de procesos web, pedidos y apoyo a franquicias. Nos importa mucho la mejora en procesos. Optimizas recursos, tiempos de entrega y costes y todo eso repercute en poder dar un mejor servicio.

¿Qué me dices sobre el futuro?¿Habrá una nueva cocina que se integre dentro del grupo?

Precisamente hemos empezado a trabajar ahora con dos marcas nuevas virtuales. Una es de pollo frito y otra de comida coreana. Haciendo esto aprovechamos nuestra infraestructura mediante dos marcas que ya tienen un recorrido y que se sabe que funcionan. Nosotros la explotamos aunque no sean nuestras.

Suena a ensayo y error...

Sí. La finalidad es que con el tiempo, si funciona bien y vemos la oportunidad, acabemos creando nuestra propia marca enfocadas a estas cocinas. Esto nos sirve de experiencia y de testeo del mercado, viendo el comportamiento del consumidor. Si responde bien la finalidad es desarrollar una marca propia.

Hablemos de comida. ¿Cómo establecéis las cartas?

Nuestras cartas están vivas. No son fijas. Estamos en estos momentos inmersos en el diseño de la nueva carta, con nuevas elaboraciones y nuevas versiones. Buscamos también que sean cartas fácilmente modificables, tanto en los platos como en los precios, sobre todo que últimamente los precios, tanto de venta como de compra, están variando casi a diario. Hay que tener en cuenta que siempre tenemos cartas físicas y estar constantemente modificándolas no es factible. Por ejemplo, las cartas de Aisushi están hechas a mano con encuadernación japonesa tradicional, con lo que estar descosiendo y volviendo a coser la carta no es viable. Igualmente ya estamos estudiando un modelo que nos permita mantener este tipo de carta física. Está bien la digitalización de la carta, pero también tenemos que respetar a los clientes que por un motivo u otro prefieren tener la carta más tradicional.

¿Cuáles son los platos estrella de Aisushi y Antojitos?

Bueno el cliente que viene, en general, lo que pide es sushi variado. Nigiris, Makis, Futamakis, las variedades que ofrecemos. El cliente al final agradece el que se le ofrezca bandejas variadas, así no tiene que estar eligiendo y dándole muchas vueltas. Otro que funciona estupendamente es el Kabanoki, con un topping de salmón y que se sirve flambeándose. Queda muy espectacular. En Antojitos se come muy bien en general ya que las raciones son muy generosas. Vimos que con los burritos, el cliente que lo pedía, ya no daba lugar a que comiese nada más, pues es muy contundente. De esta forma, en colaboración con el cocinero jefe, ideamos un surtido de varios burritos más pequeños. Así el cliente puede probar diversos sabores de una misma elaboración. Así nació el miniburrito y lo hemos llamado burritour. Hay unas ocho variedades. Ahora estamos inmersos en incluir una Tex Mex Wrap Burger. Llevamos dos meses con este nuevo plato y está funcionando muy bien.