Aprende las mejores recetas navideñas con este taller en Granada

Se acerca uno de los momentos del año en el que las reuniones con amigos y familiares suelen estar acompañadas de grandes comilonas. Así platos de todo tipo invaden las mesas de hogares y restaurantes para celebrar esos días de fiesta.

Por eso es importante, en caso de que uno aporte la casa para realizar esas reuniones, tener algún as bajo la manga a la hora de elaborar esos platos que van a ser el núcleo de la cena (o almuerzo). Así la academia culinaria Pilsa Educa ha elaborado un taller en el que muestra los mejores trucos para realizar esos deliciosos platos navideños.

Para hacer que tu Navidad sea inolvidable y que puedas agasajar a tus invitados con unas elaboraciones sorprendentes es importante tener las nociones básicas de cómo elaborar un buen menú navideño.

Con este taller no sólo se aprenderá a hacer grandes platos si no que también podrás tenerlos previamente elaborados para poder disfrutar de tus invitados, a los que conquistarás con unas elaboraciones de alto nivel. No tienes por qué tener conocimientos previos de cocina porque nuestro docente te guiará paso a paso.

Así, de una forma sencilla y práctica, con materia prima fácil de conseguir, podrás hacer platos de alta cocina con Vieira, Salmón y Solomillo, empleando técnicas como el sifón. Así elaboraremos una combinación de preparaciones llenas de matices.

Las elaboraciones serán:

Crema de Queso Ahumado con Vieira a la mantequilla Noisset

Salmón con Salsa de Champagne

Solomillo Wellington con Cremoso Trufado

Zanahoria-Almendra-Chocolate Blanco

El taller estará impartido por Carlos Caballero, concursante Top Chef de Antena 3, que lidera el proyecto de Pilsaeduca tras su paso por La Deriva. Fue premio Jóvenes Cocineros Andaluces, ha trabajado junto a estrellas Michelin como Dani García, Ángel León y su mentor José Carlos García, con quien dirigió el departamento de I+D del restaurante Muelle Uno de Málaga tras gestionar durante 15 años su propio proyecto en Málaga: La Rebaná.

La reserva de plaza ya está activa en su portal web.