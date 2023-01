Conoce las tendencias turísticas para este 2023

Cada año se hace un repaso a lo deparará las tendencias turísticas. El pasado 2022 estuvo centrado en el nuevo aperturismo tras los límites impuestos por culpa de la pandemia. Por eso para este nuevo año se aprovechará la nueva normalidad para poder visitar aquellos lugares que los viajeros tienen pendientes.

Por eso se han establecido algunos destinos y lugares con ciertos atractivos que se convertirán este año en lugares que tendrán una gran afluencia turística.

Viajes más cortos sin necesidad de avión

Es el medio de transporte más usado cuando se trata de viajes vacacionales. Pero estos últimos años se ha visto aumentado aquellos viajes que usan transportes marítimos o terrestres. Esto se debe a que los destinos no requieren recorrer grandes distancias. Países cercanos a España como Francia, Portugal o Italia cada vez cuentan con turistas que llegan mediante tren o barco. Ya no solo se usa un medio alternativo al aéreo sino que ayuda a no crear una mayor contaminación.

Retiros de crecimiento personal

Los viajes suelen llevar el componente de descubrir nuevos entorno, culturas y formas de vivir. Todo esto dentro de un componente divertido que hace que el propio viaje merezca la pena. Pero hay viajes que se usan para crear una desconexión mental de frenetismo diario debido a las jornadas laborales y un ritmo de vida intenso. Así espacios y entornos aislados de todo ese ruido y el nerviosismo de la ciudad se convierten en los destinos buscados por aquellos que quieren poner en orden sus pensamientos y su estilo de vida.

Turismo de cine

Una tendencia que cada vez cuenta con más adeptos. Las películas y las series llevan varias décadas siendo, en muchas ocasiones. Un referente a la hora de decantarse por realizar un viaje. Por eso muchos aficionados deciden desplazarse hasta el lugar en el que se ha realizado alguna grabación, como puede ser el Castillo de la Calahorra, en el que se filmó algunas escenas de la recientemente estrenada serie Casa de Dragones.

Complejos con todo incluido

Una forma de tener todo a mano en un mismo lugar sin tener que preocuparse por nada. Y es que en muchas ocasiones viajar significa desconectar y no preocuparse por absolutamente nada. Por eso aquellos centro en los que se encuentren el mayor número de servicios e instalaciones posibles serán muy concurridos por este tipo de turista.