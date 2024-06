Adiós al Corpus a golpe de abanico

Granada despide el Corpus 2024 tras ocho días de feria y folclore. Junio ha entrado para dar la bienvenida al verano y decir adiós a la festividad, aunque el calor, casi veraniego, ha estado presente a lo largo de toda la semana. Llena de actividades, a los granadinos no les ha dado tiempo a aburrirse debido a la gran variedad de acciones programadas durante la feria este año. Aunque tan solo han pasado ocho días, cada jornada se vive de manera intensa y es necesario echar la vista atrás para hacer un balance general de los momentos que el Corpus ha dejado.

Aunque el Recinto Ferial no cambia, cada día es único y no hay dos iguales. Aun así, ha habido una seña de identidad que se ha repetido día a día: el abanico. Ya sea el tradicional, a juego con los trajes de flamenca, o el de papel, repartido a montones por las diferentes compañías granadinas en las posiciones estratégicas, raro es encontrar a un asistente que no haya sujetado uno a lo largo de la semana. Y es que, ante las altas temperaturas, ha sido el mejor aliado para combatir la calor que ha asediado a los granadinos durante la feria. Sobre todo, durante las jornadas de día, donde el sol pica y cualquier remedio es bueno.

Acceder al Corpus ha sido una de las principales pesadillas. La huelga de los autobuses, sin fecha aún para volver a reunirse y tratar de buscar una solución, ha desviado todo el tráfico del transporte a un Metro colapsado. Los autobuses rojos de Alsa apenas se han dejado ver por la feria más allá que con el cartel de “Servicios mínimos” colgado de la cristalera, rodeado de pegatinas de los diferentes sindicatos. Por ello, el principal método de acceso ha sido el tren atraviesa Granada. Un tren que ha funcionado con horario ininterrumpido y, según comunicaba el Metro de Granada, aumentó la frecuencia de paso a 8 minutos y 30 segundos. Una medida que, como se ha comprobado a lo largo de la semana, ha sido insuficiente. Todos y cada uno de los vagones en hora punta circulaban llenos a reventar, impidiendo el acceso en algunas de sus paradas por el exceso de aforo.

El sábado 25 de mayo, Ana María Jiménez, estudiante de Bellas Artes de 20 años, pulsaba el botón para encender el alumbrado de la feria tras las actuaciones de Iván Centenillo, la Banda Municipal de Música y el Grupo Municipal de Bailes regionales de Granada. Ella fue la ganadora del sorteo donde participaron más de 179.000 granadinos de más de 18 años e iluminó desde el escenario el Recinto Ferial y la Puerta de los Granados, que daba la bienvenida a la feria como portada un año más. La puerta de casa para las más de 80 casetas que este año han bañado el recinto de Almanjáyar y veían cómo el propio sábado pasada medianoche los granadinos empezaban a visitar.

La plaza de Bib-Rambla ha sido testiga silenciosa durante la semana cargada de actividades, que desde el domingo ya comenzó a acoger desde bien temprano. Este Corpus ha servido para recordar a Mariana Pineda 193 años después de su muerte. Una ofrenda floral y una procesión cívica para mantener en la memoria a la granadina que fue encarcelada y posteriormente ejecutada por bordar en una bandera “Ley, Libertad, Igualdad”. El homenaje marcó el primer día oficial de feria, donde también hubo varios conciertos repartidos por diferentes puntos.

Llegó el lunes y el centro de la ciudad tomaba galones como punto de tardeo. Desde ese día la plaza neurálgica ha expuesto las tradicionales quintillas y las carocas. 20 fueron expuestas de las más de 300 presentadas a concurso, con temáticas de todo tipo. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Granada se transformaba en un patio granadino con los trabajos realizados en los centros cívicos. Mientras, en el recinto Ferial se homenajearon a las empresas granadinas adscritas a Sabor Granada con una placa y una chaquetilla para, más tarde, celebrar el famoso concurso ‘Tapa Casetera’. La Tarasca se llevó el galardón a la más casetera con una tapa de rabo de toro, Llena que nos vamos al carrete presentó un plato alpujarreño que no podía tener otro premio que el de más granadina, y Por Peteneras fue la más innovadora con una tapa en tres tiempos. Aunque todas estaban para chuparse los dedos. Además, tanto ese día como el siguiente, los columpios enmudecían como iniciativa para los niños con espectro autista en la jornada de la tarde.

Precios populares aterrizaron en la feria el martes y los columpios colgaban en las taquillas las tarifas unificadas de 2,50 y 4 euros. Una medida que los granadinos agradecieron y respondieron fletando las diferentes atracciones. Las había para todas las edades y para todos los gustos. Hasta de agua, que resfrescaban a los más acalurados en las tardes de calor. Eso sí, las que más cola acumulaban eran las de más adrenalina, así como las que rascan el cielo de granada con su altura. Las clásicas como la noria, siempre presentes, también hacía esperar una larga cola. Al lado de los columpios, los puestos de dardos y escopetillas aprovechaban la afluencia con precios sin rebajar.

Precediendo al jueves festivo, la Tarasca salió a pasear en la mañana del miércoles. Representada por la diseñadora granadina Arantxa Orantes, la peluquería de María Rosales, complementos de Art By Noelia y el maquillaje de Marta Cano. A las 12:00 horas comenzó el desfile por las calles del centro, antecedido por las representaciones de los Reyes Católicos, Boabdil y Morayma vestidos de gigantes. Así como las imitaciones de Chorrojumo, Don Quijote de la Mancha, el Andarín de Colomera, el Niño Gabia o la Gitana, los que más fama se cobraron por dar “vejigazos” al público. Este era el castigo para los más despistados. Si no estaban atentos, los gigantes “castigaban” golpeándolos en el clásico gesto granadino. Cuando acabó, todos al ferial. Al día siguiente no se trabajaba, y eso había que celebrarlo como se merece.

Los granadinos despertaron en su día con resaca, emocional para algunos y física para otros, pero sobre todo con ganas de disfrutar el día tan señalado. La procesión del Corpus Christi abría por la mañana una jornada con apenas actividades programadas. Descasar era el principal objetivo en el día no laborable. Algunos aprovecharon que no tenían obligaciones para volver a visitar la feria, otros decidieron que lo mejor, acompañados del buen tiempo, era despejar la mente en otros lugares como la playa. La Costa Tropical notó el aumento de sombrillas en primera línea con respecto a los otros días.

Durante el penúltimo día de Corpus, el Recinto Ferial volvió a llenarse de gente. A rebosar, las casetas por la noche volvían a acumular colas durante las diferentes calles del recinto de Almanjáyar. Se veía el final y los granadinos, después de un día de descanso, no querían perderse este día para empezar a despedir la feria como se merece. En la programación destacaba el Festival Ola Granada para jóvenes artistas en proyección, comandada por Colegas y Tal y su bajo cañero, Jorge Sánchez. En el Palacio de Congresos se concentraron frente al escenario los jóvenes disfrutando de la música refrescante antes de visitar el Ferial.

El calendario marcaba el sábado 1 de junio y de reojo se vislumbraba el final de la feria. A medianoche, el lanzamiento de los fuegos artificiales dirían adiós a un Corpus con récords de asistencia. Adiós a los vestidos de flamenca, a los abanicos, a las colas en el Metro, a cruzar la portada, a pedir tickets para pedir en las casetas, a los columpios y, sobre todo, al Corpus 2024. Un año más que finaliza y los granadinos ya solo tienen una fecha en la cabeza: el 19 de junio. El Corpus 2025.