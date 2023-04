Granada está entre las provincias españolas donde menos se hace el amor

La primavera la sangre altera, aunque al parecer en la provincia de Granada no se cumple demasiado este conocido refrán. Según un estudio realizado el pasado mes de marzo Granada es una de las provincias donde menos se practican relaciones sexuales mensualmente.

El estudio ha sido elaborado por el portal Diversual, una empresa que fabrican juguetes sexuales. Para llegar a esta conclusión se ha recogido datos de unas 6440 personas con edades que oscilan entre los 18 y más de 60 años. A la hora de plasmar todas las muestras han creado un mapa con la media por provincia.

Como se puede observar, en Granada está sobre 7,5. Aunque a priori pueda parecer un número alto, si se comparan con las demás provincias, es uno de los más bajos de todo el país. Es incluso la cifra más baja de toda Andalucía, aunque, para consuelos de algunos y algunas, está bastante por encima de provincias como Albacete, que cuenta con una puntuación de 5,9.

La media total en España de la frecuencia mensual que se ha tenido relaciones sexuales es de 7,66 veces. En Andalucía, haciendo una media de las ocho provincias queda algo superior, teniendo una puntuación total de 8,30.

El estudio refleja algunos datos sobre las relaciones sexuales en España. Un 61% de las personas con pene tuvieron su primera relación sexual con penetración entre los 17 y los 20 años. Por otro lado el porcentaje más alto de inicio de relaciones sexuales con penetración en personas con vulva también corresponde a la edad comprendida entre los 17 y los 20 años, teniendo un porcentaje total del 54,4%.

También hay cabida para las infidelidades. El 25,8% de personas con pene han sido infieles al menos una vez, frente a los 74,2 que no lo han sido. El 26,8% de as personas con vulva han sido alguna vez infieles frente al 73,2%, que no lo han sido.

Otro de los datos más curiosos de este estudio es el lugar favorito para realizar el acto. Un 71,4% prefiere el dormitorio, seguido del salón, con un 11%, un hotel con el 5,7% y en tercer lugar en la calle con un 1,6%.

Uno de los aspectos más comentados cuando se habla de relaciones sexuales es el tiempo de duración. Aquí los datos reflejan que un 44,4% de personas duran entre 5 y 15 minutos. Un 31,2% entre 15 y 30 minutos y un 17% más de 30 minutos. Solamente el 6,9% está por debajo de los 5 minutos.

Curioso es el apartado en el que se indica cuál es la forma más sencilla para encontrar parejas sexuales activas. En este caso la tecnología se alza con el primer puesto del podio ya que un 54% de los encuestados usan alguna aplicación informática para ligar. Detrás están las redes sociales, usadas por un 14,8%. Actividades más clásicas como que un amigo o familiar presenta a un potencial ligue ocupa el tercer puesto con un 12,6%, conocer a alguien en bares o discotecas tiene un 9,9% y actividades sociales un 5,3%.

Igualmente un 55,3% de los encuestados creen que hoy día es fácil encontrar pareja sexual frente al 24,1% que creen que es difícil. Un 19,5% creen que es muy fácil y solamente un 1,1% creen que es prácticamente imposible encontrar a alguien para realizar el acto sexual.

Dentro del propio acto la más común es que se realice sexo oral, según un 91, 4% de las personas encuestadas. Le sigue muy de cerca la masturbación en pareja, con un 80,7% y un 59, 1% usan juguetes sexuales. Lo menos común son los tríos o intercambios de pareja, que solamente es practicado por un 3% de los activos sexualmente.