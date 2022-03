Historia y leyendas del Hospital de Berta de Granada: sanatorio de tuberculosos, puesto de guerra y psicofonías

En Granada y fuera de esta provincia son conocidas las historias de un misterioso hospital de tuberculosos en la Alfaguara (en el Parque Natural de la Sierra de Huétor). Las leyendas se han sucedido durante los años debido al misticismo que envuelve al conocido como el Hospital de Berta, un lugar que ha acogido una gran cantidad de dolor y enfermedad. También fue puesto de mando militar durante la guerra civil y no pudo descansar como lugar de culto a los enfermos debido al acercamiento del esoterismo y la pseudociencia que atrajo a programas de televisión por su conexión con el dolor. Ahora, el Sanatorio antituberculoso de la Alfaguara se une a la lista de localizaciones de Film in Granada y sólo queda esperar cuál será la primera serie o película que podría rodar en este místico enclave de la provincia.

El origen del silencio

Con la llegada de los años 20 comienza a construirse el edificio, bajo el apoyo del Patronato Antituberculoso de la Alfaguara, organización fundada y gestionada por Berta Wilhelmi. La llegada de la filántropa y pedagoga alemana tuvo lugar justo cinco décadas antes, cuando tenía 12 años, junto a sus padres y su hermano. La familia Wilhelmi tenía un objetivo, fundar una fábrica de papel como la que tenían en Alemania, que fue destruida por un incendio. La factoría pasaría por el Paseo de la Bomba, el Paseo del Salón y posteriormente Pinos Genil, localidad en la que la joven Berta dejó huella con sus convicciones progresistas gracias la creación de una biblioteca y una escuela mixta.

Volvemos a los años 20, en concreto al 1923. Berta inaugura el sanatorio en la Sierra de la Alfaguara a raíz de la muerte de su hermano por la difícil enfermedad, que se contagiaba vía aérea y atacaba a los principales órganos del cuerpo. Varios factores se fusionaron para hacer de esta una epidemia en los lugares más humildes: El hacinamiento de la población en las ciudades por la industrialización, el desconocimiento de las medidas higiénicas más básicas o la guerra harían de esta enfermedad un problema generacional del que muchos granadinos habrán oído hablar a los más mayores de la casa.

El Sanatorio fue gestionado por Berta hasta su fallecimiento en 1934 y el fin de sus días llegaría en los años posteriores, cuando uno de los frentes de la Guerra Civil se instalara en las cercanías. Los militares aprovecharon que el lugar disponía de buenas comunicaciones, electricidad y agua, y lo eligieron como puesto de mando de la Plana Mayor de la Zona. En 1939 llegó a albergar más de 60 militares armados para después ser abandonado durante el periodo de posguerra.

Un recuerdo fantasmal

A partir de ese momento el edificio quedó completamente huérfano y se convirtió en un enclave marcado por el misticismo. Su relación directa con la enfermedad, el sufrimiento, la muerte y la guerra han situado al Sanatorio antituberculoso de la Alfaguara como localización de encuentro con figuras fantasmales, psicofonías y otros sucesos paranormales.

Desde que el programa Cuarto Milenio, el programa de televisión de Iker Jiménez, se hiciera eco de las leyendas generacionales sobre supuestas apariciones y psicofonías que supuestamente se han registrado en este lugar, el edificio levantado por Berta con el objetivo de dar cuidado a los más enfermos pasó a llamarse El hospital del silencio. Así se titula el capítulo del programa en el que se trata su historia. Éste puede escucharse en formato podcast en la plataforma Ivoox, puesto que por algún motivo la cadena no permite el acceso al episodio televisivo original.

Curiosamente, el boca a boca y las historias recogidas en el programa y en diversos foros fans de lo desconocido coinciden en el relato de las supuestas apariciones de presencias de otro mundo, o al menos no desde el de los vivos. Es conocida la historia de una figura de negro, que se dice fue un cura (también estuvo regentado por jesuitas) del que existe una supuesta psicofonía que dice "tranquilo, que sí va a salir", cuando los visitantes estaban teniendo problemas con las pilas.

También existe conocimiento de una decena de supuestas psicofonías que habrían registrado frases, algunas de ellas en latín, que dicen provienen de las personas que frecuentaron el espacio, como enfermos, niños o enfermeras: "No me molestes más", "Vete" o "No entres dentro".

Un escenario a estrenar

Film in Granada es un servicio público de la Diputación de Granada que tiene como misión promocionar la provincia como escenario de rodaje de producciones audiovisuales, estimular la inversión y el desarrollo local en los municipios granadinos a través de estas. Y es que el enclave ya forma parte del catálogo que se ofrecerá a las producciones que quieran usar el suelo granadino para sus historias.

Repasando su historia y su posición estratégica en la geografía granadina podría albergar historias de todo tipo, como cualquiera que quiera ambientarse en la Guerra Civil española, aunque la opción que parece más posible es la del género de terror. Teniendo esto en cuenta, ¿Qué tipo de producciones podrían acercarse con sus equipos a la Alfaguara para adentrarse en un rodaje rodeado de misticismo? Pues precisamente las que tratan este tipo de historias paranormales.

Una de las ventajas del medio cinematográfico es que el montaje tiene grandes virtudes en lo que a geografía creadora se refiere. Las historias que quieran usar este lugar como localización para un pasaje de la historia no tienen por qué ambientarse en la provincia. Y es que no sería descabellado pensar que una segunda temporada de la serie 'Feria', rodada en la localidad gaditana de Zahara de la Sierra, podría hacer un alto en Granada para rodar algunas escenas, o incluso una tercera temporada de '30 monedas' (la segunda ya se está rodando) y el Sanatorio antituberculoso de la Alfaguara podrían llevarse muy bien.

Lo que queda claro es que el lugar puesto en pie por la empresaria alemana no ha tenido suerte en las últimas décadas, convirtiéndose en un espacio abandonado o frecuentado únicamente por curiosos de lo desconocido. El séptimo arte puede darle ahora una nueva oportunidad de, al menos, convertirse en un espacio protagonista en la ficción y pasar de ser un lugar evitado a un atractivo para las comarcas cercanas gracias a su promoción como lugar de rodaje.