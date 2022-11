Llega a Granada Soleá Morente en concierto

De los numerosos conciertos que se organiza para este otoño por Granada hay algunos que destacan por tener a grandes y reconocidos artistas. De esta forma llega a Granada Soleá Morente.

Llega con un nuevo disco. Aurora y Enrique es el cuarto álbum de Soleá Morente, en cuyo título aparecen los nombres propios de sus padres. Un disco compuesto completamente por ella, "una colección de canciones de shoegazing y pop ambiental, que igual nos puede retrotraer a THE CURE que a BEACH HOUSE, a Camilo Sesto o Cecilia, a CIGARETTES AFTER SEX o THE WAR ON DRUGS, a COCTEAU TWINS o Sufjan Stevens". Con producción de Manuel Cabezalí, pieza imprescindible para modelar las ideas de Soleá. Nieves Lázaro toca teclados y hace coros, Juan Manuel Padilla toca batería y percusión y Dany Richter se ocupa de la masterización. Con Iba a decírtelo como primer anticipo. Dan continuidad Aurora y Ayer, con un audiovisual conjunto dirigido por Jonás Trueba.

Es difícil reinventarse cada vez. Conforme pasa el tiempo, resulta cada vez más complicado satisfacer las expectativas creadas. Por eso, llega un momento en que una artista, una de esas que se escribe con mayúsculas, debe hacer su camino. Porque Soleá Morente ha firmado un disco inmenso. Si ya tenía fama camaleónica, ha dado un giro hacia donde nadie pensaba que iba a ir. Hacia un terreno movedizo, peligroso para una cantante de su casta y salero. Y lo ha hecho para hablar de lo que lleva más dentro, lo que todos queríamos saber: cómo es crecer en una casa con Aurora Carbonell y Enrique Morente.

Y después de la fuerza de un disco tan aplastante como “Lo Que Te Falta”, Soleá hace un disco íntimo, con referencias al shoegazing y al dreampop, con ecos de MAZZY STAR y BEACH HOUSE, y para rematar, por primera vez, firma ella misma todas y cada una de las letras de las canciones y su música.

El concierto se celebrará el próximo sábado 26 de noviembre en el Auditorio Manuel de Falla. Las entradas ya pueden ser adquiridas en el siguiente enlace.