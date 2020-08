Martita de Graná dará el salto a la gran pantalla junto a Pepe Viyuela y José Mota

Hizo reír durante el confinamiento a media España con sus jocosos vídeos, cargados de ironía y malafollá, en Instagram. La cuarentena contada por Martita de Graná hacía algo más llevadero el día. Muchos se engancharon en seguida a su humor costumbrista, escatológico y a veces bestia. Entre esas personas estaban las hijas de la directora Ana Murugarren (La higuera de los bastardos). "Ellas me conocieron hace unos meses a través de mis vídeos. Se lo comentaron a la madre: 'Mira esta chica'. Me llamaron para un cameo enano, una sola escena, y acepté", explica la cómica al otro lado del teléfono durante su segundo día de vacaciones en todo el verano.

Martita de Graná hará su debut en el cine con la comedia de la realizadora navarra, protagonizada por José Mota, Pepe Viyuela y Eva Ugarte. "Se quedó el personaje de Eva libre, me lo propusieron y fui a Madrid a hacer la prueba. Les gusté. Y así fue. Al final surgió este. Que es un papelazo, uno de los más importantes de la película", cuenta emocionada. García y García cuenta la historia de Hispavia, una aerolínea de poca monta, que está en apuros: ni sus números cuadran, ni sus aviones vuelan. En un intento desesperado de salvar la compañía deciden contratar a un prestigioso consultor y a un experto mecánico simultáneamente; los dos se llaman Javier García.

"La gente se cree que va a ver a Martita de Graná y no será así"

La artista interpretará el papel de Eva, la mano derecha del presidente de la aerolínea. "La gente se cree que va a ver a Martita de Graná y no será así. Tengo que dejarlo claro en las redes. Estoy haciendo un personaje que tiene a lo mejor puntitos de Martita en las caras o algunas frases. Eva es una chica seria y responsable. Muy elegante siempre. Y muy diferente a Martita. Yo estoy muy ilusionada", adelanta la humorista, que está "muy contenta" de estrenarse con una directora.

Entre sus metas a corto plazo estaba la de hacer un cameo tras estudiar un curso de interpretación, con lo que su sueño se ha cumplido con creces. "Es una sorpresa. Tenía tantas ganas y me ha pasado. Estoy flipando", se sincera. ¿Qué tal es rodar entre tanta medida de seguridad? "Todos los días nos estamos haciendo pruebas. Los actores estamos sin mascarillas, pero luego todo el equipo técnico lleva sus mascarillas. Como nunca había participado en una película y ha sido así, no me quejo. Todo está muy bien organizado", asegura.

El largometraje parte de una idea original del reputado arquitecto Carlos Lamela -responsable de la T4 del aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez-, que se lanza con este proyecto a la producción cinematográfica, desarrollada por el productor independiente Joaquín Trincado y plasmada en el guion por la también directora de la cinta Ana Murugarren y la coguionista Ana Galán.

Se abre una puerta en la carrera de Martita de Graná. "Es algo que me está gustando un montón, pero el mundo de los monólogos me gusta igual o más. Así que me quedaría con las dos cosas. No voy a dejar mi trabajo para dedicarme al cine, pero si siguen saliendo cosas genial. Es un mundo muy diferente. El directo quizá es más bonito, rodeada de gente. En el cine estás repitiendo, grabando, horas de aquí y de allí. Diferente pero guay”, reflexiona.

La película podrá verse en 2021

La película llegará a las salas en 2021 y después a Amazon Prime. Producido por Blogmedia y Clarq Films, en asociación con Mogambo, con la participación de RTVE, Amazon Prime Video y EiTB, el largometraje entra ahora en su cuarta semana de rodaje de las ocho previstas. Localizaciones de Teruel, Zaragoza, Madrid y Bilbao son el escenario de esta comedia de enredos y equívocos de ritmo vertiginoso.

A pesar de la crisis sanitaria, la humorista granadina no ha parado de llenar allá donde ha ido con sus monólogos estos últimos meses. "Creía que incluso hasta enero no empezaríamos a actuar. La gente lo está organizando muy bien. Están creando espacios abiertos y montando escenarios muy seguros. Es gracias a todos los promotores y a la gente que se dedica a hacer esto. Sin ellos no habríamos podido empezar a trabajar. Estoy muy contenta. Tengo muchos bolos y todo agotado", destaca.

"La cultura es súper segura"

¿La cultura es más segura de lo que muchos se piensan? "A veces se relaciona la cultura con el ocio nocturno y no tiene nada que ver. Puedes ver cultura y tomarte una cerveza. El alcohol es el que hace que se nos olvide todo esto y por donde salen los problemas. La cultura es súper segura. Se cumple todo a rajatabla. Entras y sales poco a poco, la gente lleva mascarillas y se respeta la distancia de seguridad", responde tajante.