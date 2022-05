NatyGloss, la youtuber de 'lifestyle' con 4 millones de suscriptores afincada en Granada

Belleza, deporte, lifestyle o cocina son algunos de los contenidos que crea la youtuber NatyGloss, Natalia Müller, afincada en Granada desde hace unos años. Con tres canales que acumulan un total de 4 millones de suscriptores, Natalia es todo un referente en el mundo de las redes sociales. ¿Cómo es dedicarse al mundo de internet? ¿Cómo es que millones de personas estén suscritas a tu canal y vean tus vídeos? Ella misma lo cuenta.

Natalia Müller es originaria de Paraguay, pero hace más de diez años decidió cambiar su vida radicalmente y mudarse a España. “Esto me encantó, me enamoró, me quedé fascinada. A día de hoy siento que este debió ser mi lugar siempre", comenta Natalia. Primero vivió en Canarias, donde conoció a su marido Christian Motta, un gran apoyo para ella en todo su proyecto con las redes sociales. Después se mudaron a las costas malagueñas de Nerja, que alternaban con la temporada de invierno en Sierra Nevada, y desde hace un tiempo vive en Granada.

Fue en la sierra granadina donde hace siete años Natalia decidió abrir su canal de YouTube, NatyGloss. Era un momento en el que el boom de la plataforma todavía no había llegado y había mucho desconocimiento sobre las redes sociales. “Yo viendo vídeos siempre decía que me encantaba, aunque creía que no era lo suficiente extrovertida. Me ponía en el móvil y grababa cualquier cosa para poder ir viendo si podía hablar sola delante de una cámara. Al principio pensaba que estás haciendo, era rarísimo", cuenta Müller.

El primer vídeo lo subió en privado, hasta que por fin decidió dar el paso y publicarlo. Tuvo muy buena aceptación y desde ahí empezó su aventura en NatyGloss, con un contenido que se basa en la belleza y el lifestyle. "Me adapto a las temporadas para siempre tener contenido adecuado. Si empieza la primavera, un contenido relacionado o si es septiembre, la vuelta al cole. Porque además NatyGloss es todo, puedes ver un vídeo de cómo mejorar tu letra o de como hacerte un recogido”, cuenta la youtuber.

Natalia compaginó su vida diaria con su canal de YouTube principal, sobre todo con una de sus otras pasiones, el deporte. Esto fue lo que le empujó hace cuatro años a lanzar otro perfil, NatyGlossGym. "Es un canal enfocado a deporte, ejercicio, rutinas cortas. Hay un poco de todo y voy experimentando con formatos y tiempos. Además grabo tanto en casa como en paisajes que me gustan al aire libre", explica Natalia. La youtuber también juega en el equipo de sóftbol femenino Los Astros de Granada, que actualmente compite en primera división.

A estos dos canales, se suma el de NatyGlossCocina, en el que la youtuber enseña sus recetas favoritas paso a paso desde hace un año. "No descarto crear otros canales en el futuro. Lo que he visto después de tantos años en YouTube es que no puedes tener un canal y combinar muchos contenidos, porque no se enfoca a un público concreto. Es importante darles lo que quieren ver, tener nichos”, explica Natalia. Tres canales que compagina con la actualización constante de sus otras redes sociales, como Instagram o TikTok, pero siempre en segundo plano.

Muchos ojos son los que están están puestos sobre los vídeos de Natalia. Actualmente, el canal de NatyGloss cuenta con 3,05 millones de seguidores, NatyGlossGym con 1,2 millones y NatyGlossCocina 27.000. “Los números son motivantes y yo siempre estoy con ese hormigueo, como cuándo empiezas algo nuevo, al saber que lo va a ver tanta gente. Ya son años y al final te puedes acostumbrar un poco, pero sigo teniendo esa chispa de emoción y adrenalina”, explica Müller. Además, es ella junto a Motta la que se encarga de todo el proceso de los vídeos, desde la grabación hasta la edición y publicación.

A pesar del éxito en redes sociales, Natalia no despega los pies del suelo. “Queríamos emprender un negocio físico, porque el tema virtual al final es eso, virtual. Uno no puede centrarse en una plataforma digital solamente como único ingreso, hay que pensar un poco en algo físico que te de esa estabilidad”, comenta la youtuber. Junto a su marido creó la empresa Glossyprint, que además se encarga de todos los diseños del equipo de Los Astros.

A día de hoy, ya es mucha gente la que se dedica a las redes sociales y otros tantos, que cómo Natalia al principio, no se atreven a dar el paso. “La ventaja es que ahora hay mucha información para empezar un canal, lo esencial es perder el miedo al qué dirán. Ese era mi miedo, la vergüenza, cómo que me iba a sentir juzgada y criticada en todo momento. Hay que romper eso y probar, si sale bien y si no también”, afirma Müller. Una barrera que Natalia logró romper y que le permitió convertir uno de sus grandes hobbys en una parte fundamental de su vida.