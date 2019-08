Sentimiento rojiblanco en 'Minecraft'

El regreso del Granada CF a Primera División no ha dejado indiferente al mundo del fútbol. Pese a que los primeros resultados sólo han deparado un punto de cuatro posibles, el equipo ha demostrado que se ha ganado su plaza en la la Liga y que peleará por la salvación con la garra que lo caracteriza.

Un espíritu rojiblanco que traspasa fronteras y dimensiones, y que ahora ha dado el salto al mundo de los videojuegos. Si bien es cierto que en unos días los jugadores de los principales simuladores de fútbol (véase FIFA o PES) podrán manejar al equipo granadino y jugar en Los Cármenes, ahora también se podrá hacer en Minecraft.

El ilustrador y diseñador gráfico granadino Pepe Alabarce ha creado el estadio del Zaidín en este popular juego de construcción cubicular con todo lujo de detalles. El verde cesped perfectamente cortado y con diferentes tonalidades, las gradas con los asientos rojos y verdes, los focos, el marcador y la zona de las esquinas abiertas... Hasta incluso la publicidad de Granada Hoy presente en las gradas está representadas, entre otras marcas.

Este vecino de Salobreña está acostumbrado a realizar todo tipo de diseños en este videojuego, algo que asegura que hace por diversión. "Hace tiempo hice el Santiago Bernabéu, hace poco repliqué al superhéroe Iron Man, y con el ascenso del Granada me decidí por hacer el Estadio Nuevo Los Cármenes".

"No busco notoriedad, simplemente dibujo y diseño porque me gusta. Se me ocurre una idea y me pongo a hacerlo. De Los Cármenes usé muchas fotografías para ir fijándome en los detalles e ir replicando", ha asegurado el granadino.

Minecraft es un videojuego de construcción, de tipo mundo abierto o sandbox creado originalmente por el sueco Markus Persson (conocido entre los jugadores como Notch) y desarrollado por su empresa, Mojang. El 15 de septiembre del 2014, fue adquirido por la empresa Microsoft por un valor de 2.500 millones de dólares.

El 17 de mayo de 2009 se produjo su primera salida para jugadores, aunque no salio como juego definitivo con su versión completa hasta el 18 de noviembre de 2011.

El juego adquirió una gran relevancia en todo el mundo gracias a la aparición de los vídeos comentados sobre construcciones y aventuras en la web Youtube entre los años 2011 y 2013, y fue uno de los precursores del estilo gameplay comentado junto a otros juegos como Call Of Duty o GTA V.

Ahora vuelve a vivir ahora una segunda edad de oro, coincidiendo con su décimo aniversario y gracias a que youtubers como el sueco PewDiePie -que recientemente alcanzó los 100 millones de seguidores en Youtube- o el español Vegetta777 -con más de 27 millones de seguidores- comenzaron a subir de nuevo los vídeos que tan popular hicieron al juego a principos de la década. Una tendencia a la que rápidamente se sumaron muchos creadores de contenido.

Gracias al modo creativo del juego, mediante el cual puedes construir sin limite y tener acceso a todos los tipos de bloques de juego, además de moverse con total libertad y sin daño, este creador ha replicado con mucho mimo el estadio, intentando dentro de las posibilidades geométricas de los cuadrados asemejar al máximo posible el campo de juego.

"Todo está elaborado en el modo creativo. Para mi Minecraft no es un juego, lo uso como un programa de diseño. El modo supervivencia no lo he usado nunca porque a mi lo que me gusta es diseñar, y gracias a que en este modo tengo todo a la mano es perfecto", ha asegurado Alabarce.

Es de destacar el tremendo detalle que ha puesto en algunas zonas concretas, como en los focos presentes en las cuatro esquinas del terreno de juego, o en la fachada, en la que incluso ha replicado en versión cubicular el escudo del Granada CF y el del Ayuntamiento de Granada.

"Aún le faltan algunos detalles, sobre todo por dentro, pero debido a sus grandes dimensiones es complicado elaborarlos", aseguró a este periódico Alabarce. Pero pese a esas pequeñas ausencias, el campo de juego ha sido elaborado en un mes, dedicandole según su autor "un par de horas o tres cada día, a ratos muertos".

La extensión del estadio creado, en términos del videojuego, es muy considerable. Según las estadísticas que ofrece el modo creativo, el campo de juego con gradas incluye más de 116.000 bloques de lana, 47.000 de arcilla, casi 25.000 cubos de nieve (para las lineas y los detalles en blanco), 20.000 de tierra o incluso unos 3.000 bloques de luces solo para los 4 focos.

La publicación en la red social Instagram acumula ya más de 450 me gusta, y según el salobreñero las fotos también han sido guardadas más de 100 veces y enviado por privado otras tantas. Y en Twitter, aunque no ha conseguido tanta relevancia entre los granadinos, si que la cuenta oficial del Granada CF ha felicitado por su esfuerzo.

El estadio aún no está disponible para que otros usuarios se descarguen el mapa y puedan jugar con el, aunque es algo que Pepe Alabarce está planteándose. Para que otros aficionados al fútbol y al granada puedan sentir ese sentimiento rojiblanco también en sus ordenadores.