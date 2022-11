Termina esta nueva edición del 'Festival Cinemística' entregando varios galardones a las películas premiadas

A lo largo de este mes de noviembre se ha celebrado en Granada la octava edición del Festival Cinemística, uno de los festivales cinematográficos más importantes de la provincia. Así en su recta final se ha celebrado la entrega de premios a aquellas películas participantes en el concurso.

Durante la tarde del lunes fueron entregados los galardones ‘La Lupa y el Imán’, que se dan a aquellas películas que han sido consideradas las ganadoras del concurso. Así han tenido que deliberar entre unas 52 películas que entraron a concurso.

Hay diferentes categorías que entran aquellas películas que cumplen un serie de características, ya sea en forma o en la temática. Así en la categoría “Refugio” han ganado My Friend Alexander Grigorievich, del cineasta ruso Paul Zetenov, y Tramwaj, del polaco Bartosz Reetz.

En la categoría 'Cinemística', los galardones han ido a parar a 'Addio al padre', del francés Sebastiano D'Ayala Valva y '1:1', del alemán Telemach Wiesinger. Por último, en la categoría de Antropología, las películas galardonadas han sido 'El último de Arganeo', del español Daniel Vázquez Vázquez, y 'All eyez on me!', del holandés Robert Wejis.

Por otra parte el jurado, compuesto por la cineasta Barbara Schröder, el profesor Víctor Borrego y la historiadora del arte Elena Gómez García, ha realizado cuatro menciones especiales: 'For Waad' de la francesa Manuela Morgaine; 'Lost images', del italiano Cesare Bedogne; 'Poèmes', del español Héctor Faver, y 'Us', del portugués Nelson Fernández.

Este festival, que ha ido consiguiendo mayor reconocimiento con el paso de los años, ha contado este año con unos 17 directores de países de todo el mundo. Con una extensa programación llena de proyecciones de películas y coloquios de varios expertos en el ámbito cinematográfico, termina tras llenar de buen cine la ciudad de Granada.