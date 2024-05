Este ilustrador granadino es el autor del cartel del Festival de Cine Iberoamericano

El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ha presentado, en un acto celebrado en el Gran Teatro conducido por la actriz hispano-argentina María Botto, el cartel de su 50 edición, que se celebrará entre los días 15 y 23 de noviembre. La obra, una creación de los reconocidos ilustradores y creadores Sergio García y Lola Moral que lleva por título ‘Ayer y hoy’, es un homenaje a la propia historia del certamen onubense en un año de especial significancia, así como una mirada también a su presente y a su futuro. Tras la presentación del cartel, ha tenido lugar el estreno en Huelva del documental ‘Marisol, llámame Pepa’, de Blanca Torres.

Natural de Guadix

Sergio García Sánchez (Guadix, Granada, 1967) estudió Bellas Artes en la Universidad de Granada, donde actualmente es profesor titular en el Departamento de Dibujo. Además de historietista y teórico de la Historieta, su actividad profesional se centra en la ilustración editorial, el cómic y la ilustración infantil.

Su cómic ‘Utopía’ fue premiado en el Festival de Illzach (Francia) y le abrió las puertas del mercado francés. Desde ese momento, comenzó a colaborar con destacados guionistas del cómic francés: ‘Les Trois Chemins’, con Lewis Trondheim; y Dexter London, con Léo.

En 2011 publica ‘Odi’s blog’, junto a Lola Moral y en 2015 ilustró el libro de Nadja Spiegelman ‘Perdidos en NYC’, con el que han obtenido numerosos premios educativos. En 2021, fue el encargado de ilustrar la portada del 96 aniversario del mítico ‘The New Yorker’. En 2012 fue reconocido con el Premio Nacional de Ilustración.

Sergio García Sánchez ha trabajado para ‘The New Yorker’, ‘The New York Times’, ‘El País’, Toon Books, Dargaud, Delcourt, Dibbuks, Ediciones Santillana y Ediciones SM, entre otros destacados medios y editoriales.

El cartel: luz y movimiento

Desde el festival, que ha presentado hoy la obra, comentan sobre el cartel que en él el faro es el protagonista, como metáfora de la luz y el movimiento, que se puede ver en la representación cinemática de los flamencos, aves propias del entorno de Doñana. Un símbolo que da la bienvenida y guía a los marinos que se acercan a tierra. Un viaje de ida y vuelta a través de ese inmenso mar que conecta a España con Latinoamérica.

Bajo el faro, se encuentran dos equipos de cine que representan dos épocas diferentes, 50 años de Festival, ayer y hoy. Uno es de mediados de los 70, fecha en la que nació el Festival de Huelva. Otro es actual, con una directora al frente, homenaje a la paridad por la que se está trabajando desde hace décadas.

Hay también en el cartel elementos del entorno que definen a un lugar con tantas horas de luz como Huelva. El sol del cartel, que puede representar tanto un atardecer (el pasado) como un amanecer (el presente). El mar y el reflejo que dejan en él quienes realizan las películas. Y, al fondo, el Muelle del Tinto, un emblema de Huelva y el lugar donde los homenajeados del festival realizan los posados cada año.