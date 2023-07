La ruta de los bares de Granada para comentar el resultado de las elecciones

Hoy es un día importante en España. Se han celebrado unas nuevas elecciones generales que ha muchos han pillado de vacaciones en la playa o de viaje por algún punto del país. Si uno de esos lugares ha sido Granada, más allá de visitar sus numerosos y bellos emplazamientos, uno puede comentar el resultado de las elecciones en alguno de los bares más concurridos de la ciudad.

Así, desde Granada Hoy, se recomiendan algunos de los bares para que celebres el triunfo del partido al que has votado o ahogues las penas por la derrota con una buena tapa.

La Cuchara de Carmela

Muy cerca del río Genil se sitúa este restaurante que cuenta con una gran terraza. Buena comida y un buen servicio ha hecho que sean reconocidos en la capital. Tienen varios locales repartidos por la ciudad, siendo otro de los más recurridos el que se encuentra en la calle Colcha.

Memento Mori

Justo al lado de Humo EL Origen, otro lugar a tener en cuenta si se desea una buena cena, se encuentra Memento Mori un lugar muy especial en el que su mayor atractivo es la decoración interior. Pero para aquellos que quieran estar al fresquito también cuenta con una generosa terraza justo al lado del Jardín Botánico de la Universidad de Granada.

Los Diamantes

Un clásico para los amantes del buen pescado. Cuenta con varios locales por todo el centro de Granada aunque el más conocido sea el que se encuentra en la calle Navas. Buenas tapas, cerveza fría y un servicio espectacular hace que tapear en este local sea una de las mejores opciones.

Bar Ávila

Comer bien y cantidad es lo que te vas a encontrar en este bar. No hay hora que no esté lleno, y es que su jamón asado, asadura o paparrones son algunas de las numerosas tapas a elegir que tienen en carta. Aquí si es cierto eso de que con tres cervezas has comido.

Bar Aliatar Los Caracoles

Como bien indica su nombre, este bar se especializa en uno de los platos más conocidos en España: los caracoles. Adorados por muchos y odiado por otros, es un plato que siempre llama la atención de aquellos turistas que pasean por la ciudad. A la vez este local se encuentra en uno de los barrios más bellos de la ciudad: el Albaicín.

Los Manueles

Si eres de Granada seguro que conoces este bar, o más bien bares. Cuenta con diversos locales por todo el centro de la ciudad sirviendo sustanciosas tapas. Más de cien años de historia avalan la calidad de este lugar.