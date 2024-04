¿Por qué lee tu hijo? La respuesta, los 'booktubers'

Cerca de tres de cada cuatro españoles entre 14 y 24 años leen libros en su tiempo libre, según se desprende del estudio elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España. De hecho, este es el segmento de población que más lee en todo el país, 8 puntos porcentuales más que los millennials y las personas de la generación X o 20 puntos más que los baby boomers.

Por su parte, Google Trends, la herramienta que proporciona Google para dar acceso a una muestra de solicitudes de búsqueda reales realizadas en su buscador nos indica que las búsquedas en Google de “club de lectura” han aumentado un 98% en los últimos 5 años, lo que significa que se han duplicado. Asimismo, en YouTube, las búsquedas de “libro” o “libros” han aumentado un 35% en los últimos 8 años

¿Cómo se relacionan los jóvenes con la literatura?

Estos datos contrastan con la percepción tradicional de que los jóvenes no tienen interés por la lectura o no consideran leer como un hábito de ocio. Lo que sí parece haber cambiado es cómo los jóvenes se relacionan con la literatura y cómo consiguen leer más y mejor. Este contexto confirma una tendencia en alza en YouTube, los Booktubers, creadores y creadoras jóvenes de contenido, amantes de la lectura que en algunos casos se han convertido incluso en escritores o escritoras. En palabras de Josu Diamond especializado en literatura juvenil y de fantasía en la plataforma, “leer por obligación no es leer, y gracias a la comunidad de Booktubers se abrió un nuevo camino para el disfrute de la lectura en la juventud".

Por su lado, Paola Boutellier señala que “desde niña siempre he sido apasionada por los libros y la escritura. Poder crear contenido en redes sociales y en plataformas como YouTube me ha ayudado a profesionalizar mi trabajo”.

Videocreadores y prescriptores

En este sentido, YouTube ofrece a los videocreadores un espacio donde conectar con su audiencia en múltiples formatos, ya sea mediante vídeo de larga duración o a través del formato de vídeo corto, conocido como Shorts con el que los Booktubers captan la atención de su audiencia o con vídeos en directo donde interactuar en vivo y en directo. Raquel Brune, la creadora especializada en libros con más seguidores en YouTube España pone el foco en lo que la plataforma le ofrece: “en YouTube he encontrado un lugar seguro donde compartir mis experiencias como lectora y escritora con una comunidad afín donde caben personas de todas las edades y trasfondos”.

Entre el contenido de estos Booktubers podemos encontrar críticas literarias y consejos para leer más y/o mejor o para conseguir el deseado hábito de lectura. Sus recomendaciones no están pensadas para un segmento de la población, sino que todas las personas se pueden beneficiar de ello. En este sentido, desde YouTube se han recopilado algunos de estos tips para abrazar de nuevo, o por primera vez, la lectura.

Los top de España

● Raquel Brune (Madrid, 1994): Estudió Publicidad y ADE, donde descubrió que le apasionaba la comunicación. Por eso desde 2015 compagina la escritura con la creación de contenidos en redes sociales, entre ellas YouTube, donde recomienda sus libros favoritos en bucle a una comunidad de más de 600.000 personas. En 2021 publicó la primera parte de una bilogía de fantasía urbana, ‘Los dones de la muerte (Nocturna)’, que concluyó con ‘Las Heridas de la Magia’. En 2022 también publicó ‘Los Guardianes de almas” y en 2023, ‘Oscura es la noche’.

● Josu Diamond (País Vasco, 1996): Lleva 14 años en YouTube y es un referente de la lectura juvenil de fantasía. El objetivo de su canal se puede leer fácilmente en su biografía “fomentar la lectura con humor”. En 2010 empezó en el mundo editorial con un blog literario, que lo ha llevado a colaborar con diferentes editoriales Su primer libro, ‘Bajo nuestra piel’, fue publicado por Crossbooks en 2018. En 2022 lanzó la Trilogía de Chueca formada por ‘Un cóctel en Chueca’, ‘Dos copas en Sitges’ y ‘Tres chupitos en Mikonos’. ‘El cantar del petirrojo’ es su sexta novela.

● Paola Boutellier (Málaga, 1993): Graduada en Comunicación Audiovisual y está especializada en postproducción de vídeo y sonido. En 2017 decidió trasladarse a Madrid para realizar el máster en Dirección de Marketing y Comunicación Digital de la CEREM International Business School. Su pasión por el cine, las series y, sobre todo los libros, la llevó a crear en 2016 la comunidad Bicheando Libros, con su canal de YouTube. Ahora cuenta en sus redes sociales con más de 200.000 seguidores con los que comparte su pasión por la lectura. Sus novelas negras (‘A ojos de nadie’, ‘Asesinato de un culpable’ y ‘Aún no es tarde’) han enamorado a miles de lectores.