De dónde sale el galardonado aceite 'chorreao' y a qué se debe su nombre

Recientemente la cooperativa San Francisco de Asís, afincada en la localidad granadina de Montefrío, ha sido galardonada con el primer premio en el concurso internacional The World Best Healthy EVOO 2021-2022 gracias a su aceite de oliva virgen extra chorreao Montevilla. Pero este aceite no es conocido por todo el mundo, ni sabe qué lo diferencia del resto y qué aplicaciones puede tener.

Esto lo convierte en el aceite más sano del mundo, gracias a su composición saludable en ácidos grasos, bisfenoles y oleocanthal. Ya son varios años los que recibe este galardón, quedando siempre entre los 10 primeros. Este concurso es a nivel internacional, con lo que compite contra otros aceites que provienen de la zona mediterránea.

"En nuestro proceso de investigación comprobamos que esta variedad, al tener casi el doble de oleocanthal que las aceitunas convencionales, el aceite generado proporciona nutrientes cardiovasculares muy saludables" comenta el presidente de la cooperativa Francisco de Asis de Montefríio, Juan Rafael Granados.

Es recomendable usarlo en crudo, como puede ser en ensaladas o en tostadas

Su nombre proviene de la propia variedad del árbol, autóctono de la propia localidad de Montefrío, y que tradicionalmente lo llaman el olivo 'chorreao'. La forma de sus ramas son parecidas a una mimbre, donde los tallos van hacia abajo. "Es fundamental la orografía del terreno y la altitud. Esta variedad solamente se encuentra en árboles de montaña y no en los de campiña" apunta Juan Rafael

La recolección se hace muy temprana, cuando la aceituna está todavía verde, hace que el gusto del aceite tienda a ser algo afrutado, con lo que no se encuentran sabores ni amargos ni picantes. El regusto en el paladar es a hierba con unos aromas suaves, hecho que en otras variedades recolectadas en el mismo tiempo no sucede.

Este aceite es recomendable ingerirlo en crudo, con lo que su uso más común es como acompañamiento, ya sea como aliños en ensaladas o en tostadas, ya que es donde los sabores son más notables, con lo que se aconseja no incluirlo en sartenes, ya que perdería toda esa suavidad que se nota en el paladar.