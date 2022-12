El encendido de luces inaugura la temporada navideña en Granada

La Navidad ha llegado ha Granada. Esta tarde, a las 19:00, se ha producido el tradicional encendido de las luces. El acto ha tenido lugar en la Plaza del Carmen, frente al Ayuntamiento de Granada. La tarde ha estado amenizada por una actuación del grupo Con Dos Cajones, que ha interpretado varias de las canciones navideñas más conocidas pero incluyendo el estilo flamenco.

Poco a poco los granadinos iban acercándose al lugar en el que iba a producirse el encendido. Para que no hubiese mayor problema de espacio la calle Reyes Católicos ha sido cortada al tráfico, con lo que la gente podía discurrir por esa vía sin problema.

Antes del propio encendido el alcalde Francisco Cuenca ha dirigido unas palabras a los asistentes. Comentó que este acto también trata de encender la ilusión, la alegría y la esperanza. A la vez indicaba cómo se acercaba una de las etapas más felices del año.

En el discurso también ha incluido referencias a los pasados años, que fueron bastante duros debido a la pandemia. Para no caer en esa mecánica pasada del distanciamiento social ha instado a la ciudadanía a que aprovecharan estos días en familia con los niños y que se juntasen, abrazasen y se dieran besos.

Para terminar ha entonado un “hoy empieza la Navidad” para posteriormente bajar hasta el botón de encendido y pulsarlo junto a varios niños que están dentro de la Asociación Almanjáyar en Familia (ALFA).

Tras una cuenta atrás las numerosas y coloridas luces han empezado a bailar al son de un clásico que empieza a sonar cada vez que se acerca la Navidad. Así la multitud congregada en la plaza ha empezado a entonar y cantar el All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey.

Este año se han instalado más de dos millones y medio de puntos de luz. Esto supone un 25 por ciento más que el pasado año. Aunque el aumento de bombillas es significativo el ahorro energético ha sido mayor, pues gracias a los leds de bajo consumo que se han instalado por las calles de Granada se gastará algo menos del 23 por ciento en energía eléctrica.

Tras el encendido el Alcalde se ha desplazado hasta la Plaza Bib-Rambla, en la que ha inaugurado la pista de hielo que se ha instalado en ese lugar. A su llegada se ha introducido dentro de la propia pista y ha cortado la cinta situada en la entrada, quedando así abierta al público.

Tras el acto protocolario se ha celebrado un espectáculo de danza sobre hielo realizada por una experta en este deporte. Los ciudadanos se agolpaban alrededor de las vallas instaladas alrededor de la pista para ver este bello espectáculo.

Granada queda así preparada para afrontar una Navidad llena de ilusión tras los últimos años de pandemia. La brillante iluminación que adorna las calles, los puestos que se encuentran en zonas como Bib-Rambla o el complejo de atracciones instalados en el Salón hace que la oferta de entretenimiento para niños y familias sea más completa que nunca.