Un granadino, entre los mejores docentes de España

Es ya un veterano en estas lides. El profesor Rafael Bailón Ruiz, del IES Diego de Siloé de Íllora, es uno de los mejores docentes de España, según el listado de finalistas del certamen Educa Abanca 2020. Bailón Ruiz, que entra por cuarta vez en la terna de diez finalistas en la modalidad de Secundaria y Bachillerato de estos premios de ámbito nacional, reconoce lo complicado que ha sido el pasado curso y habla del reto que la educación debe afrontar en los próximos meses.

Su candidatura fue presentada por sus alumnos. Docente desde 2008, imparte clase de Lengua y Literatura, disciplina que le sirve para abordar todo tipo de cuestiones relacionadas con la educación y los jóvenes. Bailón destaca el proyecto realizado junto con José Luis Abraham López para luchar contra el acoso escolar. “Una diferencia con respecto a otros proyectos similares es que no es anual, sino que continúa este año” con campañas en las que han conseguido la implicación de rostros muy populares –como el jugador de baloncesto de la NBA Ricky Rubio, el elenco de actores de la popular serie televisiva Aquí no hay quien viva, o el poeta y escritor, académico de la Academia de Buenas Letras de Granada y Premio Nacional de Poesía Luis Alberto de Cuenca, entre otros– o la elaboración de fichas “exhaustivas” de lecturas que abordan el tema del acoso y las agresiones. Hasta 32 títulos han sido analizados dentro de este proyecto para animar a los estudiantes a reflexionar sobre los conflictos en las aulas, sus causas y cómo deben abordarse.

“No nos hemos quedado parados”, reflexiona Bailón Ruiz sobre la interrupción de la docencia presencial a causa de la pandemia por Covid-19. Las clases se suspendieron, pero proyectos como el del acoso, continuaron después de aquel 14 de marzo de 2020. En el bagaje de este profesor también están los programas de radio o las iniciativas contra el bullying realizadas el pasado año académico. Una de ellas invitaba a los alumnos a realizar relatos a partir de las impresiones que les sugerían determinados fotogramas.

“Ha sido complicado”, reconoce el profesor sobre el tránsito de un día para otro de la docencia tradicional a la virtual, “pero no hay mal que por bien no venga”, reflexiona Bailón Ruiz. A pesar de todo lo que ha supuesto la pandemia en el ámbito sanitario, social o económico –y del esfuerzo que la sociedad granadina hace para atajar, en la medida de lo posible, la situación– en lo educativo el coronavirus “ha servido para mostrar las miserias del sistema educativo”, un sistema que “no puede basarse en a pizarra y la tiza”, como hasta ahora, ni para permitir que haya quien se escude en la tradición para no dar pasos en la dirección que marca la propia sociedad. “Hay que acercarse a las inquietudes” de los jóvenes, apostilla el docente del Diego de Siloé, que reconoce que si los estudiantes viven ‘pegados’ a la tecnología, los profesores pueden utilizar esos mismos recursos para romper la barrera que separa a unos y otros. “Nos podemos acercar a ellos a través de esas tecnologías, de las redes sociales, a las que se les puede dar un fin educativo”.

Será el próximo 10 de enero cuando se publique, por parte de Educa Abanca, la puntuación obtenida por cada uno de los diez finalistas en cada una de las categorías. Obtendrá el título de mejor profesor quien consiga una mayor puntuación. Los docentes que participan son a propuesta de sus alumnos y los premios van desde la etapa de Infantil a los estudios universitarios.