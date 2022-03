Un grupo de científicos de Granada abre una nueva vía de investigación de los virus del ébola o la peste

Una nueva vía para estudiar los procesos de virus tan letales como la peste o el cólera se ha abierto en Granada gracias a un estudio del CSIC en el que han participado, entre otros, miembros de la Estación Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC). Lo que se se ha descubierto e identificado es una dominio proteico que actúa como un sensor universal capaz de reconocer aminoácidos, que actúan como moléculas señal en bacterias y otros organismos.

Un equipo de investigadores internacional y multidisciplinar formado por miembros de la Estación Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC), la Ohio State University de Estados Unidos, y University College London de Reino Unido, ha logrado identificar este proceso. El análisis de las estructuras tridimensionales de distintas proteínas receptoras de bacterias realizado con el Laboratorio de Estudios Cristalográficos del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT-CSIC-UGR) ha permitido identificar este dominio, denominado 'dCache_1AA', que se encuentra en proteínas presentes en todos los linajes de la vida, desde bacterias a humanos.

Todos los seres vivos tienen proteínas sensoras que detectan una gran diversidad de cambios ambientales para adaptar su metabolismo y fisiología a esas alteraciones, aunque se desconoce la función concreta de la mayoría de estos receptores.

Este estudio ha combinado análisis bioinformáticos, bioquímicos y de biología estructural para identificar miles de receptores que reconocen aminoácidos a través del dominio "dCache_IAA". Los aminoácidos son componentes básicos de la vida, bloques de proteínas que están involucrados en una gran variedad de procesos celulares.

Este estudio del CSIC, que ha publicado la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), ha confirmado que además los aminoácidos pueden funcionar como señales en bacterias, arqueas y organismos eucariotas a través de un mecanismo universal de reconocimiento.

El que actúa como un sensor universal capaz de reconocer aminoácidos ha verificado la presencia de estos receptores en diversas bacterias patógenas, como las que causan la peste o el cólera. "Este trabajo puede abrir nuevas vías para explorar la posible implicación de estos receptores en el desarrollo de procesos virulentos. En humanos, se ha detectado el dominio en proteínas que son diana de medicamentos dirigidos al tratamiento del dolor y de trastornos neurobiológicos", ha explicado el investigador de la EEZ-CSIC Tino Krell.