La hamburguesería 'Carl´s Junior' se expande por Granada

Las grandes cadenas de comida rápida estadounidenses apuestan por expandir su marca por la provincia de Granada. De esta forma se ha anunciado la apertura de un nuevo restaurante Carl´s Jr, siendo el segundo en aterrizar en la provincia.

Esta nueva apertura llega solo tras tres meses de abrir el primer local en el Centro Comercial Nevada, que abrió durante el mes de noviembre de 2022. Así la compañía arranca este año expandiéndose con un nuevo local situado en el Centro Comercial Granaíta. Con este nuevo local se montan en los 8 establecimientos por toda Andalucía, contando ya con 39 locales por toda España.

El restaurante será gestionado en régimen de franquicia por el empresario local Javier Aguilar, que se convierte en multifranquiciado de la marca, al frente de los dos establecimientos de la enseña californiana en Granada.

El nuevo Carl’s Jr. de Granaíta cuenta con una superficie de más de 240m2 y terraza, y tiene capacidad para acoger a más de 200 personas, que podrán disfrutar de sus famosas “Better Burger, Better People”, con las mejores hamburguesas 100% Angus elaboradas a la parrilla, y una atención al cliente personalizada y de calidad, que marcan la diferencia.

Y podrán hacerlo tanto en el restaurante, como fuera de él, a través del servicio Take Away para recoger en el local, o a través del servicio a domicilio, que estará disponible en las plataformas digitales de Glovo, Uber Eats y Just Eat, para aquellos que deseen disfrutar de todo el sabor de los productos de Carl’s Jr. en sus domicilios o lugares de trabajo.

“Seguimos creciendo en Andalucía, uno de nuestros mercados más estratégicos, donde en los últimos tres meses hemos llevado a cabo 3 nuevas aperturas, una en Sevilla y dos Granada. Carl’s Jr. es una marca emblemática, que tiene una propuesta de valor muy diferenciada, de ahí la gran acogida que está teniendo en Andalucía, donde seguiremos creciendo en 2023, con nuevos proyectos que ya tenemos firmados para este año”, afirma Augusto Méndez de Lugo, Director General de Avanza Food.

Por su parte, Javier Aguilar, multifranquiciado de los dos restaurantes Carl’s Jr. de Granada, ha señalado que “es un orgullo seguir haciendo crecer en Granada una marca como Carl’s Jr., que es todo un símbolo a nivel mundial. En el mes de noviembre, afronté el reto de abrir el primer restaurante de la Marca en la ciudad, y puedo afirmar que la experiencia está siendo muy positiva. Hoy volvemos a abrir las puertas de un nuevo restaurante, con la misma ilusión de seguir ofreciendo en Granada las mejores hamburguesas 100% Angus, con un servicio único y personalizado, con el que queremos convertirnos en todo un referente en la ciudad”.