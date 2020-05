El homenaje a la victoria de Lorca en 'El Ministerio del Tiempo': "Entonces he ganado yo, ellos no"

"Ese es mi poema, ¿tanto tiempo después España se acuerda de mí? Entonces, he ganado yo, ellos no". Si hay una frase que pueda estar a la altura del homenaje al poeta más universal nacido en Granada (Fuente Vaqueros, 1898) en una serie de televisión es, sin duda alguna, esta. El Ministerio del Tiempo cerró su capítulo de este martes 19 de mayo, titulado Bloody Mary Hour, con un momento icónico y especial en memoria de Federico García Lorca y que se ha convertido en una de las escenas más aplaudidas y comentadas de la serie.

La escena comienza con el personaje de Julián, interpretado por el actor Rodolfo Sancho, advirtiendo a Federico García Lorca que no debe volver a Granada, pues de hacerlo sería fusilado en cuanto empezase la Guerra Civil -Lorca fue asesinado el 18 de agosto de 1936-. Este hecho, algo que según el guión de la serie está prohibido que haga cualquier agente del Ministerio del Tiempo, sorprendió a los espectadores que no tardaron en hacerse la pregunta "¿y si Lorca le hace caso?". Sin embargo, la serie supo cómo responder a esa pregunta con un homenaje al poeta granadino a la altura de su vida y su obra.

Una vez recibida la advertencia de Julián, Lorca, contrariado, le pregunta que cómo lo sabe, a lo que Julián responde con un viaje en el tiempo en el que le muestra un concierto de Camarón en lo que parece una cueva del Sacromonte, durante la Granada de 1979, en la que el artista interpreta el poema lorquiano 'La leyenda del tiempo'.

Sorprendido por la situación y emocionado, Lorca se pregunta entonces si "tanto tiempo después" España aún se acuerda de él, una pregunta a la que él mismo contesta con una reflexión que marcó el homenaje a la figura del poeta en la serie: caer en la cuenta de que, pese a que lo asesinaran, regresaría a Granada porque la victoria finalmente sería suya. "Entonces, he ganado yo, ellos no", dijo el personaje de Lorca, que interpreta el actor Ángel Ruiz, tras lo que sentenció: "Dejemos las cosas como están", reflexión que fue aplaudida por los seguidores de esta ficción televisiva y que no tardó en volver a poner el nombre de Lorca entre los temas más comentados de la noche en Twitter.

La escena

"Entonces, he ganado yo, no ellos. Dejemos las cosas como están” Se cierra el círculo. Julián y Lorca. Lorca y Julián. ♥¡Gracias! ♥#MdTBloodyMary #FedericoGarcíaLorca #LaLeyendaDelTiempo #Camarón pic.twitter.com/XZDaqyBnf4 — Mº del Tiempo (@MdT_TVE) May 19, 2020

Las reacciones

Nada más terminar el capítulo, Twitter se llenó de reacciones que aplaudían el homenaje de los guionistas de la serie al poeta granadino:

Pues en este tiempo de ruido me ha emocionado esto. Lorca vive. Siempre. (Y el hermoso sueño de Lorca escuchando a Camarón). https://t.co/2kRCbT7Ytl — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) May 19, 2020

Qué maravilla de capítulo el de anoche de @MdT_TVE. Una gozada recordar #LaLeyendadelTiempo, emotivo poema de #Lorca con impresionante interpretación de #Camarón."- Entonces, he ganado yo, y no ellos. - Eso es, Federico, eso es."De lo mejor que he visto en televisión. https://t.co/seLtNTsB5m — Dioni Arroyo Merino (@DioniArroyoM) May 20, 2020