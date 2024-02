La influencer Anita 'la Cortijera' se alza en defensa del campo de Granada: "Nosotros sí tenemos qué comer, no sé vosotros"

Ayer Granada quedó colapsada por las movilizaciones del campo granadino. Durante doce horas la ciudad y los accesos a otros municipios quedaron paralizados por las protestas de los agricultores y ganaderos de la provincia que, al igual que ha sucedido por toda España y también en Europa, han vuelto a sacar los tractores a las calles este año para exigir mejoras en el sector.

En Granada tenemos una conocida influencer, Anita la Cortijera, que desde hace años dedica su fuerza en redes sociales (y en parte la consiguió por ese motivo) a la defensa del trabajo rural y del sector primario a base de vídeos didácticos en los que muestra con orgullo cómo una mujer joven puede dedicarse profesionalmente a un sector imprescindible para todos.

La granadina solamente en Instagram tiene la capacidad de dirigirse a 88.400 personas que la siguen cada día y, como muchos estarían esperando, esta mañana ha lanzado su primer vídeo sobre las movilizaciones de su sector. Mientras que ayer se hacía eco de las reclamaciones del mundo rural a través de stories, hoy, cámara en mano y con su campo de fondo, ha apoyado y explicado las reclamaciones del sector no sin dejar frases contundentes contra la 'alta política' e, incluso, dejar caer alguna que otra duda sobre cuestiones que orbitan en la esfera de la conspiranoia en relación con la falta de lluvias.

Un sector en peligro

La granadina ha comenzado contextualizando el motivo de su vídeo bajo el argumento de que "el sector agrario está saliendo a la calle por necesidad, por una necesidad real". Anita explica en el efusivo post que las movilizaciones se están llevando a cabo a causa de que los profesionales del campo como ella se encuentran "asfixiados al borde la muerte".

Los motivos

Para, responde, los que dicen que se están "manifestando injustificadamente" la influencer ha recordado varios motivos por lo que el campo ha dado este golpe en la mesa. Comenzando por la sequía, que reconoce, "no es culpa de nadie" (aunque sí desliza la sospecha no avalada científicamente hasta el momento de que la causa puede estar relacionada con la instalación de placas solares o con aviones que sobrevuelan el campo), sostiene que tampoco "se está haciendo nada por aprovechar el poco agua que hay" y, en lugar de hacerlo, se está destinando "a hoteles y fuentes", sostiene.

Ataca, por otro lado, el tema de la burocracia, 'castigo' del que este sector no escapa y se refiere a este problema aludiendo: "voy a hacer un papel y me exigís 10". Sobre esto también llama la atención sobre la brecha digital de las personas mayores, quienes no saben hacer ciertos trámites por internet y aún así se les exige, denuncia.

Los costes de producción, una de las grandes bases de la protesta del mundo rural, también aparece en la proclama de La Cortijera, quien reclama que no ganan "para pagar tanto" y que, incluso, a muchos de ellos este parón les está "saliendo hasta mejor, por los elevados costes" diarios de su trabajo y la escasa remuneración. La influencer en este punto es muy didáctica, como acostumbra en sus posts: "El sector agrario se desmorona", "estamos hartos de regalar nuestros productos porque, básicamente, estamos produciendo para regalarlo a la gente" y señala que "no salen las cuentas, lo que hemos vendido a 5 céntimos lo vemos en un supermercado a 4 o 5 euros".

Pullas a la política nacional

Con más de una pulla a la política nacional, la influencer avisa de que si ellos paran, la comida no llegará a las ciudades. "Nosotros sí tenemos qué comer, no sé vosotros qué comeréis dentro de un poco" dice en relación al resto de sociedad urbanita a quien pide solidaridad y comprensión con los agricultores y ganaderos.

La granadina reconoce que están expuestos a denuncias y multas por las protestas pero que no dejarán de intentarlo: "nosotros vamos a seguir, injustificadamente o no, porque a nosotros sí nos interesa vivir y el relevo generacional del campo".

Para finalizar el vídeo apela que se trata de "una lucha de todos" y recuerda que "en las ciudades hay gente que no llega fin de mes" y denuncia la insostenibilidad de este sistema ya que "estamos con una forma de vida y de consumir que no podemos más". Por tanto, la influencer del campo granadino anima a todos a parar "no es cosa de tractores, somos todos y tenemos que luchar por unas mejoras y unos derechos. En la unión está la fuerza".