Ser 'influencer' en Granada: la creación de contenido y moda con la provincia de inspiración

El mundo influencer está de moda en el panorama actual. La creación de contenido se desarrolla a través de la publicación en redes sociales de comentarios, videos, fotos o promociones de productos e ideas que son una gran fuente de inspiración diaria. Las fiestas y las exposiciones entre otros eventos han generado que el fenómeno crezca creando con ello una gran comunidad de seguidores. Pero ¿cómo es ser influencer en Granada?

Los creadores de contenido y sus marcas suelen ser atribuidos de manera inconsciente a las grandes ciudades, áreas metropolitanas con grandes redes de comercio o a áreas turísticas muy visibles socialmente, opacando sin querer a las ciudades más pequeñas, como es el caso de Granada o de pequeños municipios de la provincia, que aunque se encuentran en un segundo plano en este mundo, tienen un puesto fundamental en el mapa de influencia.

Los eventos que se mueven a la provincia son importantes en este nuevo paradigma. Un ejemplo reciente que sirvió de impulso en cuanto a la moda en la ciudad fue la inauguración de la tienda Koker en Recogidas, una de las firmas de moda femenina más reconocidas en televisión que llegó a Granada de la mano de conocidos influencers de la ciudad y famosos de otros lugares como Marta López, que acudieron a la inauguración de esta tienda.

Creadores de contenido en Granada

Granada Hoy ha contactado con algunos de los creadores de la ciudad que han contado parte de su experiencia dejando ver la imagen que tiene la ciudad dentro de su trabajo. También han hablado de las facilidades y las barreras que esta les genera, así como de sus aspiraciones en ella.

La brasileña Poliana Alves habla de Granada como "su madre adoptiva". Vino a estudiar un máster en criminalidad y decidió quedarse, considerándose, como ha comentado a este periódico, "granadina de corazón". Empezó su perfil en Instagram con la intención de crear contenido maternal y este se convirtió en una cuenta de casi 20.000 seguidores, en la que presentaba su trabajo con un gran número de promociones. "La polifacética nació con la suma de mi propia visión de la moda, junto con los conocimientos de marketing que adquirí", ha añadido. Una cuenta en la que la influencer dice que solo se centraba en ella, "en su yo verdadero" y donde nunca dejó de ser ella misma.

La barrera que encuentra la instagramer en la ciudad es el mundo del marketing. "Muchas personas al verme viajar por toda España para promocionar me dicen que Granada se me quedó pequeña, que debería irme de aquí. Pero es algo que no me planteo, porque aquí nació todo. Pero sí, Granada tiene mucho que crecer en el mundo del marketing", ha comentado la brasileña.

La creadora piensa que los cambios producidos en la provincia son lentos, pero eficaces y que sería positivo que "las microinfluencers se animasen y demostraran su trabajo, potenciando los pequeños comercios de Granada".

Alves sueña con que Granada invierta en más eventos y se abra a una nueva versión publicitaria, pues asegura que es algo que ve "como una necesidad". Además, plantea que hay muchas tiendas en la ciudad que necesitan visibilidad y apoyo: "Yo no buscaba la típica ropa que todas estaban comprando, y por eso me centré en el pequeño comercio, para tener más exclusividad, ya que salirse de la norma puede ser algo muy positivo".

Granada y sus calles como lugar de inspiración

Por su parte, la estilista granadina Luisa G. Dueñas es una de las creadoras dentro del mundo instagramer que más representa a la ciudad. Terminó de estudiar asesoría de Imagen Personal y las pocas posibilidades en el mercado laboral le hicieron sentirse vacía. "A pesar de que trabajaba en una tienda de ropa, una parte de mí quería dar su punto de vista sobre lo que entendía que era la moda y no lo que entendían las grandes multinacionales, por lo que decidí sacarme fotos en diferentes puntos de Granada, pueblos, y barrios", ha comentado.

La influencer empezó a tomarse este mundo como una afición, pero posteriormente encontró la oportunidad de escribir un blog y tener su propia sección de moda en una revista de Barcelona. En sus redes sociales siempre trata de visibilizar la provincia: "Granada siempre será una inspiración bonita, cualquier rincón es bonito para sacar una foto, ya sea en el casco antiguo, en sus barrios o en sus maravillosos pueblos" y aunque crecer en Granada en el sector de la moda es "algo complicado", ha argumentado que "hay grandes talentos, sobre todo en lo que se refiere a diseñadores, que están más estancados porque no se les da la cobertura que se merecen".

La granadina muestra una imagen muy positiva a la hora de hacer un buen trabajo en la ciudad, ya que como comenta que "hay personas maravillosas que publicitan en sus perfiles tiendecitas de Granada, lo que fomenta el crecimiento del sector de moda en la localidad". Ejemplo de esto es la colaboración con la marca granadina AWITA y su creativa línea prêt-à-porter.

Visibilidad en los comercios granadinos

Reda Akalay, un estudiante de Ingeniería de Caminos en la Universidad de Granada, también es un ejemplo de la gran representación de la ciudad en las redes sociales. Empezó en este mundo por pura casualidad, como ha comentado a este diario. "Un día estuve caminando por Gran Vía y me paró un agente de una agencia de modelos, hice un curso y ahí empezó todo".

Reda ha colaborado con varios comercios y marcas de Granada y fue embajador del Hotel Eurostars de Gran Vía, además de trabajar para restaurantes que estaban empezando para darles visibilidad, y para marcas como Red Bull o Laserum, entre otras.

El influencer mantiene su pensamiento en cuanto a que "la tendencia o la moda la hace uno mismo". "Cada uno crea su propio estilo y si uno está muy convencido de su estilo al final llega a los demás", incide para recitar un dicho francés que le sirve de inspiración, ya que ha trabajado con marcas importantes como Dior: "la simplicité fait la beauté" ("la simplicidad hace la belleza").

Sobre su relación con Granada y con el mundo influencer en ella, Akalay comenta que "vivimos en un mundo virtual", por lo que la expansión en el territorio es importante, ya que "hoy tristemente quien tiene más seguidores vale más".

Las calles granadinas se colman de inspiración y llegan a su máximo esplendor gracias a influencers como estos, que mediante sus publicaciones influyen de manera directa a través de sus looks y recomendaciones. Un grupo de creación de contenido esencial a la hora de dar visibilidad a una ciudad que se encuentra cada vez más integrada en el mundo de la moda.

La importancia de la transparencia en el mundo 'influencer'

La influencer granadina Mirella Aparicio ha comentado a Granada Hoy que su introducción en este mundo fue gracias a dos amigas y a su marido, dos pilares fundamentales que la llevaron a cumplir su sueño. Sin embargo resalta que este tipo de trabajos no es nada sencillo: "No es fácil aguantar sesiones interminables con frío (0 grados), calor (43 grados), horarios compatibles con mi profesión como óptico optometrista".

"Intento enseñar todo lo que puedo de mi ciudad", argumenta la influencer que ve Granada como su motivación principal a la hora de crear contenido y en la que trabaja recomendando lugares menos conocidos o sitios nuevos. Además, está de acuerdo en que la falta de eventos de moda es muy notable: "Tenemos grandes diseñadores en nuestra ciudad y la localización que ofrecen por ejemplo muchos Cármenes, es insuperable".

Por este mismo motivo considera esencial que cada vez sean más las marcas y tiendas que visibilicen estos comercios, además de otros como la restauración. "En Granada no solo se viste bien, sino que se come aún mejor", ha comentado.

Aparicio ha querido resaltar que cada vez son más los comercios que confían en su trabajo y que eso hace que pueda dar a conocer un poco más la ciudad a través de su pequeña ventana: "Es lo más satisfactorio y gratificante".

Aparicio ve esencial la cercanía y sinceridad en este tipo de trabajos y comparte que en los asesoramientos que recibe "intenta ayudar en la medida de lo posible, dando prioridad a los seguidores que la ayudan a seguir creciendo, y que valoran su honestidad y transparencia".