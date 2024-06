La libertad en mil colores: el Orgullo de Granada se reúne entre fiesta y lucha

Granada/Pocas veces al año se ve Granada tan bonita. Llena de vida, esta tarde el centro de la ciudad ha estallado en mil colores. Valentía, libertad, amor y reivindicación corriendo como aguas vivas por las calles. El Orgullo LGTBIQ+ se ha reunido en torno a dos premisas básicas: festejar el amor y la lucha activa por los derechos del colectivo, también por aquellos logrados y por los que, por desgracia, ahora parecen correr peligro.

La manifestación oficial del Orgullo de Granada 2024 ha partido desde el Triunfo con media hora de retraso, a las 20h. Una multitud expectante por comenzar la marcha esperaba bajo un cielo nublado que solamente ha servido para realzar el contraste entre el gris de las alturas y el multicolor del pantone general de la multitud. A las 20:05 la marcha ha comenzado y, con los primeros pasos, toques de batucada y de la charanga, La Pepa, un sol radiante ha salido entre las nubes. Además, se ha abierto paso con ganas, podría interpretarse.

Como es costumbre y símbolo del colectivo, mirando alrededor todo era color, risas, besos, felicitaciones y alegría por conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, este año dedicado a la Mujer dentro del colectivo y con el lema: "Mujeres LBTIQA+ unidas y diversas por la igualdad".

Marcha por el dia del Orgullo en Granada / Antonio L. Juárez

La marcha ha contado con una afluencia similar a la del año anterior, 3.500 personas según la Policía Nacional.

La explosión orgullosa y alegre no ha estado reñida, como cada año, con las constantes arengas y gritos exigiendo libertad, respeto y cese de la violencia y discriminación contra el colectivo. Estallidos arcoiris provocados por un espíritu común: el de las miles de personas que se han lanzado a la calle para hacerse visibles, presentes, activas. Y muy orgullosas.

Como cada año, los fieles puntuales estaban como un reloj a la hora acordada y, otros, se fueron uniendo poco a poco desde las calles aledañas a la Gran Vía y Reyes Católicos. La marcha fue engrosando su tamaño a lo largo del recorrido, que encontró su apogeo a la altura de la sede del Ayuntamiento de Granada, la Plaza del Carmen.

Niños, adolescentes, maduros y mayores: el Orgullo no tiene edad en Granada

El ambiente durante toda la marcha fue festivo, alegre y luchador. Otra de las viejas alegrías de la manifestación de Granada ha sido volver a ver tanto a personas mayores como a los pequeños de la casa marchando junto a familias, amigos y algún que otro perro aliado. La edad predominante del encuentro ha sido desde los que apenas llegaban a los 20 años hasta los que pasaban los 40, aunque el remolino vocal más ardoroso ha correspondido a los más jóvenes. Las estampas más tiernas han sido, sin duda, las de las personas mayores pancarta o bandera en mano, reivindicando derechos para los que vienen y que, desgraciadamente, ellos han podido disfrutar solamente desde hace unos años. Poco espacio dentro de una vida larga. "Da gusto ver a la juventud tan libre. Visten como quieren, se besan donde quieren...", se escuchaba decir a una señora que bien podía tener cumplidos los ochenta.

"No hay más pena que NO ser lesbiana en Granada"

Lesbianas, bisexuales, gays, trans, no binaries, heterosexuales también. Todos ellos se han encontrado 'cortando' el centro de Granada en torno a la misma idea: defender los derechos del colectivo sin posibilidad de retroceso. En un momento en el que la ultraderecha campa por sus fueros en toda Europa y saca sus banderas sin pudor, el movimiento LGTBIQ+ y sus aliados de Granada han visto la necesidad de ponerse en frente y no dejar que se olvide la historia. Gritos y pancartas cincelaban frases como “El amor no cabe en un armario” o “Dale limosna mujer que no hay mayor pena que NO ser lesbiana en Granada”.

Manifiesto y fiesta final en el Paseo del Salón

Al llegar al Paseo del Salón la multitud se ha enroscado en torno al escenario donde se ha alzado Drag Dueña, La Dama Arpía, presentadora del acto y una de las personas premiadas en esta edición en reconocimiento a sus más de 25 años de trayectoria artística.

Varias actuaciones se han sucedido tras ella y todas han levantado al público del Paseo del Salón. Los asistentes no han defraudado y han sido viva imagen del respeto, el amor y la celebración orgullosa de la libertad.

Marcha por el dia del Orgullo en Granada / Antonio L. Juárez

Llegaba el turno del pregón, a cargo de Rayo McQueer, que entró como su fenómeno atmosférico: rápide, iluminade y potente. Comenzó apelando a la subida de los delitos de odio hacia el colectivo, luego apuntó a partidos políticos como PP y Vox que, ha dicho, “quieren retirar cultura Lgtbi”. Un discurso guerrero, sincero y certero que apuntó directamente a la violencia a personas Lgtbi+, en especial a las personas trans. Un pregón que levantó manos y voces entre el público durante todo el discurso.

Una vez dado el pregón llegaba el turno de Miguel Garena y su ‘Quiérete’ himno oficial del Orgullo de Granada 2024. Eso sí, el de Motril comenzó con un homenaje personal a María Jiménez cantando su icónico ‘Se acabó’.

El acto contó también con DJ Francis Coulis y el grupo Freedom band y la entrega de los Premios Orgullo Granada 2024.

Manifiesto Orgullo Granada

El manifiesto sonó fuerte y claro en un Orgullo dedicado en esta edición a la mujer en el colectivo. Decía así el discurso de este 2024, donde desde las asociaciones LGBTIQA+ de la provincia de Granada, que forman parte de la Comisión provincial organizadora del Orgullo Granada así como del Consejo Municipal LGBTIQA+ del Ayuntamiento de Granada, han pedido que se escuchen sus “reivindicaciones basadas en las necesidades del colectivo". Continuaban reclamando que "este 2024, una vez más, estamos aquí intentando dar voz a todas las personas que, de alguna manera, se sienten identificadas con esta inagotable lucha. Siendo conscientes de la discriminación extra que las mujeres recibimos, solo por serlo, consecuencia de esta sociedad heteropatriarcal que nos ahoga, se ha decidido poner el acento en TODAS las mujeres del colectivo. ¡MUJERES LESBIANAS, BISEXUALES, TRANS, INTERSEX Y ASEXUALES EN ACCIÓN! Luchamos por nosotras y por quienes por motivos de vulnerabilidad, por su entorno familiar, sociocultural, laboral, etc., no pueden estar aquí hoy. Estamos ocupando un espacio que también es nuestro, dando un paso al frente en la lucha por los derechos humanos de todo el colectivo LGBTIQA+. SOMOS VISIBLES, a pesar del coste personal que a veces conlleva, pero sabemos que nuestras voces son el amparo de muchas personas.