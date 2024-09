Love of Lesbian vuelve a Granada y agota las entradas en 4 horas

Love of Lesbian regresa a Granada.

Desde las 8:30 horas de esta mañana la página web para comprar las entradas de la nueva gira de Love of Lesbian estaba saturada. La banda catalana que revolucionó el indie hace más de una década y cuenta con legiones de seguidores en España y fuera de ella, anunciaba hace unos días que volverían a los escenario con La hermandad tour, la gira con la que presentan su nuevo disco, Ejército de Salvación, y con la que recalarán en Granada el próximo sábado 18 de enero en la sala Industrial Copera. En cuatro horas se han agotado las entradas.

21 conciertos entre España y México

Desde el anuncio, muchos fans de Granada se pusieron la alarma para hoy, viernes 20 de septiembre a las 9 de la mañana. Era la hora a la que se abría el portal de compra de las entradas de toda la gira, que recorre España y México, donde han programado nueve conciertos, además de los 12 que darán en nuestro país.

Las entradas, a esta hora, están agotadas en Granada, La Rieviera de Madrid, la Sala Mamba de Murcia, Razzmatazz de Barcelona y en el Auditorio nacional de Ciudad de México.

Temor a quedarse sin entradas

Se trata de una gira muy esperada en Granada, con un concierto en una sala mítica, más pequeña (con un aforo para unas 1.000 personas) que los escenarios donde Love of Lesbian tiene acostumbrado a su público. Por eso, cuando se unen las ganas de miles de fans y el anuncio de que el directo no será en una plaza de toros o en un gran estadio, muchos seguidores temían quedarse sin entradas. A las 9 de la mañana, el tiempo de espera para comenzar la compra era de 33 minutos pero, finalmente, las entradas no se agotaron en los primeros instantes y hubo para todos.

Cuatro horas más tarde, con un chorreo constante de compras a lo largo de la mañana, el portal ya ponía el cartel de 'no hay entradas'.