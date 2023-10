Los tres mejores restaurantes de Granada en este 2023 según 'Tripadvisor'

Los distintos portales turísticos y gastronómicos acostumbran a hacer balance cuando se acerca el final del año. Y como no podía ser menos, Tripadvisor, uno de los más conocidos a nivel internacional, ha lanzado su ya conocido "Best of the Best" de este año 2023. Al dedicarse a todo aquello relacionado con los viajes, elaboran listas con categorías como playas, hoteles, restaurantes o simplemente los mejores destinos.

Todas estas listas están elaboradas dependiendo de los votos que han ido obteniendo los lugares y los locales a través de todos los usuarios que participan activamente cuando dejan alguna valoración o reseña. Dentro de la categoría restaurantes se puede encontrar diversas subcategorías como restaurantes de lujo, ideales para tener una cita, para tentempiés o informales. Así, en algunas de estas categorías se pueden encontrar algunos de los restaurantes de Granada que han sido elegidos gracias a los votos positivos de sus comensales.

La provincia nazarí tiene representación en dos categorías: en restaurantes informales y en aquellos que son ideales para una cita nocturna. Es especialmente llamativo que en la primera de estas la mayoría de los seleccionados se encuentren en Andalucía, ya que siete de ellos se reparten entre las provincias andaluzas.

Aisushi

Aisushi te ofrece una gran variedad en sushi a domicilio para que no te quedes con hambre. Solo tienes que echar un vistazo a la carta y encontrarás una buena selección en sushi. ¿Qué te parece comenzar con una ensalada wakame y langostinos o con un tartar de salmón? Puedes continuar con un nigiri de foie y mango y, para terminar, completa tu pedido con un mousse de té verde y galleta.

Antojitos Mexican Food

Otra de esas gastronomías que cada vez tiene más adeptos, a la vez que es una de las mejores del mundo. Este restaurante, con su corta vida, ha conseguido ser uno de los mejores en cuanto a la cocina mexicana. Entre sus espcialidades se pueden encontrar sabrosos burritos.

Taberna Restaurante La Tapa

Este restaurante es, según los usuarios de la plataforma, perfecto para tener una cita. Y es que se encuentra en uno de los municipios más bellos de todo el mundo: Capileira. Su entorno natural y la gastronomía alpujarreña son los componentes perfectos para crear un entorno íntimo perfecto para tener una cita en pareja.