Los paseos marítimos de las playas de Granada donde ver la mejor puesta de sol

Cuando uno baja a la playa a pasar el día lo más común es pasarlo al sol o dentro del agua en busca de aliviar el intenso calor veraniego. Cuando finaliza la jornada y el sol se empieza a poner es recurrente dar un pequeña (o larga) caminata por los paseos marítimos en busca de contemplar la puesta de sol mientras se recorre la playa.

Claro está no todas las playas tienen la misma vista, algunas son más espectaculares y otras visualmente no lo son tanto pero no dejan de perder su encanto. Igualmente, si se busca tener la mejor experiencia visual aquí se encuentran algunas muy recomendadas.

San Cristóbal

Esta playa de Almuñécar de algo más de un kilómetro de largo posee arena gruesa mezclada con grava Prácticamente la totalidad de la playa consta de paseo marítimo contínuo. Si lo que se busca es pasar un rato entre la arena de la misma playa, cuenta con una gran variedad de servicios como duchas, aseos, zona infantil, alquiler de hamacas entre otros.

Torrenueva

Esta playa pertenece a la localidad de Motril. Cuenta con poco más de dos kilómetros de arena en su recorrido. La playa, aunque en paseo sea continuo, tiene varias zonas divididas por espigones. También cuneta con una gran variedad de servicios para los que quieran pasar el rato observando el mar.

Playa La Charca-Salomar

Posiblemente la playa más reconocida de Salobreña. Su avenida que está junto al mar está dividida por el gran peñón que la caracteriza. Consta de arena no muy gruesa y agua bastante limpia, perfecta para observar peces y el fondo submarino. En cuanto a servicios también se puede encontrar una gran variedad que cubrirán las necesidades de la mayoría de los visitantes.

La Herradura

Por último volvemos a Almuñécar, a la playa de la Herradura. Algo más de dos kilómetros de recorrido predominando la arena, el agua cristalina y un ambiente tranquilo. Cuenta con todo tipo de servicios disponibles.