Las pinturas rupestres de Huéscar, la 'Altamira de Granada' que quiere darse a conocer

Los primeros pobladores no descansan. La comarca de Huéscar tiene ahora una doble vertiente de cara al exterior, entre el Geoparque y su condición de joya de la arqueología con las maravillas históricas que se pueden encontrar en Orce y Galera. Pero no sólo Orce y Galera copan la espectacularidad del pasado, sino que la propia cabecera de comarca de Huéscar hay otro atractivo turístico no tan conocido pero que incluso está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco como son las pinturas rupestres del entorno de la Piedra del Letrero. Un lugar en el que la naturaleza y la historia de siglos grabada en la paredes confluyen y que en poco tiempo será visitable para el público general tras una actuación que acometerá el Ayuntamiento de Huéscar para habilitar toda esta zona.

Según detalló recientemente Radio Granada, la idea de la localidad oscense no es sólo promocionar sus pinturas rupestres, su particular 'Altamira', sino que además tiene la intención de construir un museo que gire en torno a la prehistoria y a la importancia de estas valiosas piezas de arte y para entender la historia del ser humano a lo largo de los siglos. En el centro cultural dedicado al arte de la prehistoria se intentará reproducir una oquedad de la zona montañosa donde se encuentran las pinturas. Se trata de un centro de interpretación que se ubicará, según las primeras previsiones, en el antiguo Convento de San Francisco del municipio oscense.

Las pinturas rupestres de la Piedra del Letrero, camino de la Sagra, son un atractivo más de este pueblo de santas, guerras pacíficas con Dinamarca, cordero segureño, viñetas de José de Huécar y joyas naturales como Fuencaliente.

Muy conocidas en la comarca, pero desconocidas fuera pese a ser las primeras pinturas rupestres encontradas en la provincia de Granada, se hallan siguiendo la pista asfaltada que va a la Sierra de La Sagra, en dirección a la Ermita de las Santas. Se encuentran, por tanto, a unos 14 kilómetros del pueblo y hablan del periodo Calcolítico cuya presencia tiene lugar en la Península Ibérica entre los siglos IV y III antes de Cristo.

Fueron descubiertas en 1915, por Federico de Motos, miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia y uno de los pioneros de la arqueología en España. No obstante, las pinturas se sometieron a estudio después por el francés Henri Breuil, reconocido como uno de los más brillantes investigadores del arte del Cuaternario.

Hallazgos importantes para la historia que ahora Huéscar intenta dar salida y mostrar al público cercano y al lejano.