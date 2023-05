El primer fin de semana de mayo llega cargado de conciertos

Todavía con la resaca del puente de las cruces llega el primer fin de semana de mayo lleno de todo tipo de actividades y conciertos. Conoce los mejores eventos que se celebran entre el viernes y el domingo.

Viernes 5

Radio Palmer + Lord Malvo

Lugar: Sala Planta Baja. Hora: 20:30. Proyecto musical de surf-rock formado en Granada en el año 2018 y que ya es uno de los nombres más afianzados en la escena musical granadina. Un pop elegante, juvenil y ensoñador, con una actitud y una energía vibrante de frescura y labia, lleno de elementos como sintetizadores, que aportan al grupo un equilibrio perfecto entre nuevos sonidos de guitarra y nuevas voces.

Chambao: En la Cresta del Ahora

Lugar: Sala Industrial Copera. Hora: 21:00. Tras más de 20 años de carrera, la artista que reinventó el flamenco combinándolo con toques electrónicos característicos del estilo chill out, vuelve con más ganas que nunca para hacerte cantar a pleno pulmón todas sus canciones y que disfrutes de un evento único disfrutando como nunca.

Compañía Baro Dével: Mazùt

Lugar: Teatro Alhambra. Hora: 21:00. En la pieza dos seres salen a buscar a su animal interior por- que la humanidad les supera y quieren reencontrarse con sus primeras sensaciones: buscan en los rincones de la cotidianidad, con las puertas abiertas hacia los orígenes. Un espectáculo que da un paso adelante hacia la integración entre disciplinas artísticas diversas.

Sábado 6

Visita Guiada y Teatralizada: El Mercader de Sedas

Hora: 19:00. Basada, en parte, en la novela El Segundo Hijo del Mercader de Sedas de Felipe Romero, la visita se centrará en la descripción de la ciudad en el siglo XVI, el mundo de los moriscos y el negocio de la Seda.

Deltó!: Tributo a Extremoduro

Lugar: Sala Planta Baja. Hora: 21:00. Deltó! sigue recorriendo kilómetros a lo largo y ancho de todo el país. Se han convertido en un fenómeno, un emblema que se caracteriza por un potente directo y una conexión especialmente cercana al público, al que hacen partícipe de sus conciertos y que les ha llevado a ser considerados el mejor Tributo estatal a Extremoduro.

Compañía Baro Dével: Mazùt

Lugar: Teatro Alhambra. Hora: 21:00. En la pieza dos seres salen a buscar a su animal interior por- que la humanidad les supera y quieren reencontrarse con sus primeras sensaciones: buscan en los rincones de la cotidianidad, con las puertas abiertas hacia los orígenes. Un espectáculo que da un paso adelante hacia la integración entre disciplinas artísticas diversas.

Concierto: Vega

Lugar: Lemon Rock. Hora: 21:45. Su trayectoria profesional comenzó en 2003, con la publicación de su primer álbum India, que obtuvo un disco de platino en ventas. Ya desde su primer disco despuntaban sus composiciones: letras especiales y con mensaje acompañadas de melodías con garra que, inevitablemente, la han posicionado como una de las mejores compositoras de nuestro país.

Maldita Nerea: La Increíble Historia entre tú y yo

Lugar: Teatro CajaGranada. Hora: 22:00. Maldita Nerea arranca su nueva gira por todo el país presentando La increíble historia entre tú y yo, el single de adelanto de su nuevo álbum, que verá la luz en los primeros meses de 2023. Esta vez, la banda murciana, liderada por Jorge Ruiz, no solo hará un magnífico repaso de todas las canciones más conocidas, sino que el público podrá disfrutar de lo que está por venir.

Domingo 07

Hot Lemon Shake: Live Hot Jazz Party + Jam Session

Lugar: Lemon Rock. Hora: 18:00. Un nuevo ciclo que promete ser una de las propuestas musicales más origina- les y exclusivas en nuestra ciudad. El público asistente vivirá cada día una experiencia distinta, será una auténtica fiesta con un concierto iniciado por miembros de la banda e invitados, y una Jam Session a continuación abierta a músicos que conozcan el estilo.

The Shadtracks: From Human Like Forms

Lugar: Sala Planta Baja. 20:00. The Shadracks son un trío de rock n’ roll proveniente de Medway, Kent. Llegan a Granada presentando From Human Like Forms un trabajo con el que dan un paso de gigante en cuanto a composición e interpretación, convirtiéndose en uno de los combos de rhythm & punk más prometedores de la escena europea actual.