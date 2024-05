Cuatro pueblos de Granada que aparecen en el mapa Michelin dentro de los más bonitos de España

Quién no guarda un precioso recuerdo de ver cómo el copiloto de un coche abría ese gran mapa de carretera desplegable sacado de la guantera para, a continuación, luchar porque sus esquinas no se derramasen de las manos dejando pliegues imposibles entre los que buscar con ojo de rapaz la carretera a seguir en el viaje.

Ese gran 'artefacto' era imprescindible a la hora de abordar un trayecto por carretera y, décadas más tarde continúa no solo en la memoria, también entre las manos de muchos que los usa como compañero fiel. Se trata de los mapas Michelin que, ahora, ha lanzado una nueva edición cartográfica en la que reúne los pueblos más bonitos de España. Y, sorpresa, cuatro pueblos de Granada aparecen marcados en sus páginas.

Michelin Éditions, empresa líder del mercado cartográfico francés y una de las principales empresas del mercado cartográfico mundial, y la Asociación Los pueblos más bonitos de España® han sacado al mercado una edición del mapa de carreteras de España dedicado con exclusividad a los pueblos que forman parte de este selecto club de producto turístico. El mapa cuenta con la habitual información cartográfica actualizada que en esta ocasión incluye el pictograma de la Asociación que acompaña a la denominación de los 116 pueblos que forman parte de la misma además de contar con un índice alfabético para su fácil búsqueda.

Un viaje por las alturas granadinas

Pero no todo se queda ahí, la nueva edición incluye información adicional para realizar siete circuitos entre los pueblos o realizar descubrimientos temáticos. En este sentido, se propone, por ejemplo, descubrir algunos secretos musicales de estas localidades; conocer pueblos que mantienen su autenticidad a hora y media de las playas de la Costa del Sol, o adentrarse en el medievo en la comarca turolense del Matarraña. En el caso de Granada la opción recomendada es dar un paseo por las alturas de la provincia para recalar en las localidades alpujarreñas de Trevélez, Pampaneira, Bubión y Capileira, la joya de la corona de la Alpujarra granadina.

Muchas de estas rutas cuentan con un código QR que enlaza con los contenidos desarrollados en el sitio web de la Asociación. Esta nueva herramienta de comunicación persigue que se complemente el mundo del papel con el mundo digital (app y web) para dar una visión más completa e internacional.

En francés y Español

El acuerdo con Michelin Éditions no acaba en esta edición especial que comercializará en España la propia Asociación. La multinacional francesa también ha lanzado para el mercado francófono el nuevo mapa “Roadtrips en Espagne”, dedicado a la Península Ibérica que incluye los pictogramas que definen la pertenencia de una ciudad a la Asociación, que se anunciará en la portada.

Los mapas Michelin son una herramienta imprescindible no solo para planificar con seguridad cualquier viaje sino que, gracias a la información que aportan y a la visión cenital del recorrido elegido, ayudan a descubrir nuevos destinos y, por tanto, incitan a su visita. Con esta nueva edición dedicada a España la empresa francesa redobla su apuesta por el turismo de interior puesto que, desde hace años, edita el mapa dedicado a Les plus beaux villages de France, asociación homónima a la española junto a la que forma parte de la federación Les plus beaux villages de la terre.

Para Francisco Mestre, presidente de la Asociación Los pueblos más bonitos de España, “el acuerdo con Michelin representa un hito para nuestra Asociación ya que significa colaborar junto a una marca de prestigio mundial que está asociada a la palabra excelencia” para continuar afirmando que “este es el inicio de una colaboración que se irá consolidando con los años para ofrecer a nuestros seguidores diversas herramientas de comunicación que ayuden a conocer la España de interior”.