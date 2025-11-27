Así es el restaurante con mejor relación calidad- precio de Granada según la Guía Michelin: en la cocina de Albidaya

Ismael Abderrahaman y Jorge Seco colgarán dentro de muy poco una placa que quiere decir que si pasas a este restaurante tendrás una experiencia Michelin a un precio ajustado. Con una apuesta por la cocina de mercado, aquella que pone sobre la mesa el producto tan fresco que casi anda por el comedor, estos dos hosteleros han conseguido para Albidaya el reconocimiento que los alza como el restaurante con mejor relación calidad-precio de toda Granada capital, según la Guía Michelin.

La prestigiosa guía francesa les otorgó el reconocimiento Bib-Gourmand el pasado martes y estos dos amigos y hosteleros aún se están ajustando la chaquetilla de ganadores. Jorge cuenta que les pilló totalmente por sorpresa, de hecho, fue durante un servicio cuando recibieron la noticia seguida de muchos mensajes de felicitación.

Menú de mercado

Jorge, jefe de sala, e Ismael, chef, son, además de hosteleros, expertos fondistas. Cuenta Jorge que los primeros años de Albidaya exigieron mucha paciencia y toda su dedicación, tanto profesional como económica. El concepto de menú de mercado, sin tapas y con una carta cambiante en función de los ingredientes más frescos de la semana, tardó en asentarse entre la clientela granadina, acostumbrada a platos fijos y a ese 'detalle' que llega con la cerveza. No obstante, dice, con el tiempo fueron los mismos granadinos quienes empujaron el negocio gracias al boca a boca.

Aunque ya más asentados y con una clientela local fiel, lo que supuso el auténtico revulsivo para el Albidaya fue aparecer como restaurante recomendado por la Guía Michelin. Explica Jorge que en ese momento el cambio fue radical. Empezaron a recibir a mucha clientela internacional que los habían encontrado en la Guía y querían probar el exotismo de su carta de platos árabes y andaluces con un marcado acento granadino.

Sus sabores, linaje puro

Les encanta, apostillan, "enseñarle a un americano nuestra cocina", que bebe directamente de la herencia de Ismael, con familia en Ceuta y Granada y de Jorge, cordobés. Sus sabores son linaje puro, donde reina la especia y el recetario apuesta por la recuperación bajo la nueva mirada del chef de platos como el potaje de hinojos o las gachas alpujarreñas. Este último, por cierto, recuerdo directo de la abuela del chef, nacida en esa comarca. No en vano, esos guiños a la cocina local les hace denominarse como "embajadores de la gastronomía granadina".

Relación calidad-precio

Pero el Bib-Gourmand que acaban de recibir no solamente premia la excelencia de la cocina y el producto, también el peso de la cuenta. Y, en este caso, ser reconocidos como el restaurante con mejor relación calidad precio ha sido fruto del propio concepto de sus propietarios.

5 platos y postre

Tener en un menú como el de esta semana de 5 platos y postre con ingredientes como el magret de pato, pulpo, almejas, foie o solomillo, por ejemplo, con un coste total de 42 euros lanza una pregunta inevitable: cómo se compatibiliza ofrecer un menú de alta cocina con un precio tan ajustado. Jorge responde rápido: "Nunca quisimos un menú muy caro. Nos cuesta, pero preferimos ganar un poco menos e invertir en el producto, los vinos y la experiencia del cliente".

Menú de esta semana

Plato 1

Crema de Maiz y pulpo

Plato 2

Pochas con Almejas

Plato 3

Tartar de solomillo y virutas de foie

Plato 4

Seroiola cus-cùs y pepin

Plato 5

Magret de pato sobre costra de puntalettes

Postre

Pudin de boniato,almendras y vainilla