Estos son los mejores bares de carretera de Granada según la guía 'El Camionero Recomienda'

Nadie sabe mejor que un camionero dónde se come mejor en los pueblos y carreteras españolas y de hecho, hay una máxima nacional que reza: "Si ves camiones aparcados en un restaurante, ahí se come bien, seguro". Esta frase debería formar parte del refranero: solo ofrece certezas. No en vano, las mejores guías gastronómicas, y las más reconocidas en nuestro mapa y en el internacional, nacieron directamente del vientre de guías de carretera como son Repsol y Michelin.

Siguiendo el axioma anterior, existe una guía llamada El Camionero recomienda donde se encuentran los mejores sitios para parar y comer dentro del territorio español. En cuanto a la provincia de Granada, el gurú de las carreteras recomienda cinco de ellos.

Hotel Restaurante Vista Nevada, Darro

En la A- 92, Km. 282 cruce con Jaén, en Darro, este área de servicio con hotel tiene, incluso, menús especiales para los transportistas que paran en sus amplias instalaciones. Ofrecen comida tradicional como chuletas de cordero y también comidas rápidas como hamburguesas.

La Nava, Iznalloz

También un área de servicio grande con restaurante, bar y posibilidad de alojamiento en el hotel. En su aparcamiento siempre verás varios camiones. Todo en la Nava es tradicional, desde sus desayunos hasta sus platos para comer. Abundantes y con buen precio. Se encuentra en la A- 44 Bailén Motril, Km. 97, en Iznalloz.

Asador de Castilla, Granada

Este es uno de los mejores restaurantes de la capital, no se encuentra en carretera pero ha entrado en el ranking de este blog por su excelente comida, basada sobre todo en la carne. Se encuentra al lado del Ayuntamiento de Granada, en la calle Escudo del Carmen. Según la información de Google reseñas, el establecimiento se encuentra cerrado temporalmente.

Marinetto, Chauchina

Este establecimiento de carretera es algo más sofisticado. En su web presumen de ofrecer comida tradicional andaluza desde hace 50 años y su carta hace honor al envite. Desde carnes, pescados hasta especialidades de ambos géneros, en este hotel restaurante de la Carretera de Málaga con Chauchina nunca falta público.

Nuevo Chankete, Ogíjares

En este caso, el lugar elegido es una marisquería. Más un restaurante chic que un bar de carretera. Aún así aparece en esta guía como un lugar especial donde parar a comer. Se encuentra en la carretera Ogijares – Armilla, salida 135.