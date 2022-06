Una Tarasca empoderada devuelve la alegría a las calles de Granada con tanto calor como ilusión

En plena ola de calor, con termómetros disparados y el asfalto emitiendo fuego, Granada ha recuperado su tradición del desfile de la Tarasca tras tres años, por lo que había tanta calor como alegría por volver a ocupar las calles y disfrutar con los niños de los gigantes, los cabezudos, la música y ver el modelito del maniquí tras dos años más simbólicos por la pandemia.

Y eso también se ha reflejado en el modelo de este año, que ha mostrado a una Tarasca femenina, fuerte, empoderada y valiente. Así lo ha reflejado la diseñadora del look, Mar Pérez, que le ha hecho el conjunto de tres piezas: falda, corpiño y chaquetilla. Y en general ha gustado aunque también, como manda la tradición, tiene sus peros. Lo que menos gustaba era la chaqueta, quizá también por el enorme calor que hacía que generara aversión cualquier parecido con ropa de abrigo.

El significado del look

Desde las 9 de la mañana se sacó a la Plaza del Carmen la carroza con el dragón y la Tarasca ya vestida y flanqueada por los cuatro gigantes representando a los reyes moros y cristianos. Y se desvelaba el misterio. El look, como ha explicado la diseñadora, estaba formado por una falda de tul de media capa con cuatro capas de tela y tiras rizadas de tul de varios colores que hacían flores cosidas por toda la falda. El color, el malva, que es tendencia esta temporada, junto al salmón y el verde menta. El cuerpo era un corsé con tul y base nude con cierre a la espalda y que "realza también la figura de una mujer empoderada". Como complemento, una chaquetilla más rompedora, que refleja también a las mujeres con algo más de edad, de color frambuesa y con tejido entretelado. Tenía hombreras, también tendencia, picos delanteros y cierre trasero con cremallera. También muy ochentero, como se ha mencionado por la gente al verla. En las mangas llevaba la chaqueta un bordado con cristales que era un guiño a un traje regional antiguo que vio la diseñadora en una foto antigua.

"Hemos querido representar a una mujer actual, con color, empoderada, que sigue las tendencias", ha dicho la diseñadora. El look se completaba con el peinado de la estilista Irene Osuna, que ha recreado un peinado con rizo, que es tendencia, y con un degradado de color también a la moda, que le completa la imagen de "mujer actual y segura". El maquillaje, de Ewa Pater, se ha realizado en tonos brillantes, delicados y femeninos con inspiración en las películas Show Girl y Euphoria. Finalmente, ha sido el primer año que llevaba la manicura hecha, en colores pasteles, obra de Candela Revelles.

A todas el Ayuntamiento les entregó una placa de recuerdo de manos del alcalde de Granada, Paco Cuenca, que ha resaltado lo significativo de este día con el triunfo sobre la pandemia simbolizado en el triunfo del bien sobre el mal que significa la Tarasca.

Un cortejo con música y el protagonismo de los cabezudos

A las 12:00 horas, con puntualidad británica, salía el cortejo desde el Ayuntamiento y la Plaza del Carmen. Y la ciudad ya vibraba. Pese a que había colegio y muchos niños estaban en clase, también son muchos los que no han acudido o los que han salido antes para ver el desfile y seguir la tradición. Desde primera hora, las charangas han llevado la animación a los que se apostaban en las calles del recorrido. Niños, jóvenes, padres, abuelos, todos esperaban con muchas ganas el desfile tras tres años ya que los dos años pasados de pandemia la Tarasca ha salido pero para ser contemplada de manera estática.

"Me gusta mucho como va aunque la chaqueta no la entiendo", decía María junto a su nieta Pilar, que acababa de recoger de casa para traerla al desfile. "No la hemos llevado al colegio para que disfrute de este día, como es pequeña puede faltar", reconoce. Y así muchos testimonios ya que las aceras estaban repletas de niños y no se notaba la jornada lectiva. Incluso había grupos de niños con uniformes escolares viendo el espectáculo de música y fiesta.

Tras salir de la Plaza del Carmen la comitiva subió por Reyes Católicos. Abriendo la charanga Vaso Largo Band, que ha llevado la fiesta y pedía la complicidad del público animando al personal. Simbólicamente, la primera pieza que han tocado ha sido Vuelvo a Granada de Miguel Ríos. La vuelta de la Tarasca en el año de la vuelta también del cantante a los escenarios, un nuevo regreso que también ha sido merecedor este año de la Caroca ganadora que puede verse en Plaza BibRambla.

Reyes Católicos, con más sombra a primera hora, estaba llena. Los niños y los mayores pedían a los cabezudos, los reyes del desfile, que les dieran los tradicionales vejigazos. Y este año, además de que se han roto mucho, se han sustituido en muchas ocasiones por fotos con los cabezudos y sobre todo por agua. Las botellas que les daban para refrescarse (debajo de las cabezas la temperatura era infernal", se usaban también para refrescar al público, lo que ha sido la diversión en este año y se agradecía por el calor creciente según pasaban las horas. Incluso al final muchos niños llevaban directamente pistolas de agua para refrescar ellos a los cabezudos.

La charanga los 500 también iba animando el desfile, que estaba precedido por un grupo de animación con zancos y música. Detrás, los gigantes, los cabezudos y ya la Tarasca, el plato fuerte del desfile. Detrás, la charanga Llena que nos vamos.

En Gran Vía se ha podido ver el cortejo al completo y disfrutar de la fiesta en este primer día grande. Y seguían las opiniones de los granadinos y también de los turistas, que no eran pocos viendo el desfile. "Me gusta, está moderna", ha dicho Isabel García. "No me lo pondría pero va bonita", asegura Carmen, del Albaicín. "No me gusta con el pelo tan claro pero se llevan los rizos", dice María Rodríguez, que viene con sus hijos a ver la Tarasca.

Al bajar por Cárcel Baja ya apretaba el calor y la entrada en Mesones ha sido también un momento con gran público. La calle, con los toldos, invitaba más a estar por la protección contra el sol pero ya venía siendo insoportable el calor. En esta calle ya el cortejo ha empezado a ir un poco más rápido. Se había acabado incluso el agua para refrescar a los cabezudos. No sin antes dar el toque político, estamos en campaña, ya que el PP de Granada trajo al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a ver esta tradición granadina y estaba en la calle Mesones junto a miembros de la candidatura. También Cs aprovechó este día para traer a Granada a Inés Arrimadas.

Al subir por Reyes Católicos ya se recorrían los últimos metros del desfile, que concluyó a las 13:00 horas cuando la Tarasca entró en el Ayuntamiento. Por la tarde se podrá contemplar también y mañana, día de la procesión del Corpus, volverá a salir con el cortejo civil.