Las últimas compras antes de Nochevieja: entre el jamón que "siempre gusta" y los platos del chef de la tele

Se acerca uno de los momentos más esperados de la Navidad. La Nochevieja hace que muchos habitantes se reúnan con aquellos familiares y amigos cercanos para despedir el año. Un 2022 que muchos recordarán por los conflictos internacionales y por las consecuencias en los precios. Así la gasolina, la electricidad y los productos de supermercados vieron incrementados sus precios haciendo que la cesta de la compra sea bastante más cara respecto al anterior año.

Aun así los ciudadanos de Granada aprovechan estas últimas horas antes de las campanadas para realizar las compras de última hora. Las bolsas se llenan de productos como gambas, pescados, mariscos, carne, quesos, patés, cava, cerveza, algún dulce tradicional navideño y, por supuesto, uvas.

Y es que las grandes superficies han repuesto sus estanterías para satisfacer la gran demanda que se producen de cara a una de las noches más celebradas del año. Es normal que la mayor parte de las ventas se produzca a lo largo de estos días, ya que la mayoría de los ciudadanos ven incrementado la carga de trabajo durante los días laborales haciendo que tengan menos tiempo para poder comprar. A estos se suman aquellos que deciden desplazarse por Navidad para estar con la familia.

Otras, como Maria Dolores, cargada con dos bolsas llenas de panecillos, productos para untar y demás complementos alimenticios, dice tener la cena principal prácticamente preparada. “Otros años lo he dejado para la misma noche, pero este año al juntarnos más en casa he empezado ya a preparar la cena”.

En el otro lado está Manolo, que ha decidido que este año no se cocina. Así, mientras espera en la cola del Asador San José, comenta que “he encargado carne rellena, un rollo de toda la vida. Prepararemos algo como entrantes, pero esta Nochevieja vamos a tirar de comida ya preparada. Ya hicimos un buen banquete en Nochebuena”. Y es que aunque los precios de los alimentos estén por las nubes, en muchas ocasiones sale rentable acudir a estos locales en el que preparan platos de gran calidad.

Por supuesto están aquellos que son más “cocinitas”. Así, inspirados por el último libro de su cocinero favorito o por el popular programa MasterChef, deciden preparar platos de vanguardia usando productos de alta calidad. José y Sara, mientras salían de la carnicería Mariscal, comentaban algunos de los elaborados que tienen pensado para esta ocasión tan especial. “Pues llevamos algo de jamón serrano, que eso siempre gusta. Como esta Nochevieja lo pasaremos con un par de amigos en casa, prepararemos algunos platos que hemos visto en los programas que hay en la tele.”

No faltan los comentarios sobre los precios en las grandes superficies. Incluso se aventuran a comentar que han subido los precios para cuando entre en vigor la nueva propuesta del gobierno de bajar al 0% los productos alimenticios de primera necesidad. “Yo hace dos días vi precios más bajos y hoy han subido. Supongo que será por la Nochevieja y que Sánchez ha dicho que va a bajar los precios.” Comenta un padre de familia acompañado por su hijo.

"Que el precio haya aumentado no ha hecho que bajen las ventas estos días"

Incluso con subida de precios los trabajadores de pescaderías, carnicerías o fruterías hablan de la gran afluencia de personas que han tenido durante los días de Navidad e incluso antes. “Llevamos desde el 21, más o menos, que no ha parado de venir gente” comenta uno de los carniceros de uno de los puestos que se encuentran dentro del Merca 80. “Es un no parar, sobre todo los días previos a las fechas señaladas. Creo que las ventas no han sido inferiores a otros años, más o menos han sido las mismas. Lo que sí se ha incrementado ha sido la caja, ya que el cliente debe pagar más”.

“Los productos estrella de las navidades, como las gambas y gambones, se siguen vendiendo igual de bien” comenta una una de pescadera también dentro de este concurrido mercado. “Que el precio haya aumentado no ha hecho que bajen las ventas estos días. Eso sí, la queja a la hora de soltar el dinero está muy presente, algo que veo muy normal”.

Por otra parte están aquellos que van en busca de encontrar aquellos productos de oferta. Esos que tienen una fecha de caducidad algo cercana y que rebajan las grandes superficies para que no se pongan malos y tengan que ser depositados en el cubo de la basura orgánica. “Hoy he salido a dar un vistazo” comenta Manuel antes de dirigirse al interior de uno de los supermercados de la zona. “Esperaré a mañana para comprar lo que falte. Siempre intento que esté lo más barato posible, pero hay veces que no queda más remedio que pasar por caja. Ayer me compré dos quilos de mandarinas a dos euros y en este supermercado está el quilo a dos euros. Es un atraco. Lo peor que hace menos de una semana estaba a uno ochenta. No sé hasta donde vamos a llegar” termina resoplando mientras se aleja indignado.