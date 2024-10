XXXI Jornadas de Las Tinajas: León, País Vasco y Cantabria, un mapa gastronómico en el centro de Granada

Tres décadas y un día. No es una condena sino una gracia. Treinta y un años ofreciendo el mejor repertorio de las cocinas de un veterano granadino. Quien no conozca Las Tinajas, es porque no ha serpenteado suficientemente libre entre las mejores barras de la ciudad.

El restaurante de la calle Martínez Campos, seguramente haya tenido opción de moverse a lugares más populosos y no han aceptado, ha inaugurado hoy sus XXXI Jornadas Gastronómicas que tendrán lugar los días 24 y 25 de octubre, y el 7, 8, 14 y 15 de noviembre.

Estas fechas tan cercadas tienen su razón de ser en que las citas gastronómicas se dividen entre tres restaurantes distintos que prestan su excelencia a estas jornadas granadinas. Así, participan el Restaurante Duque, de Segovia, el 24 y 25 de octubre; el Restaurante Asador Aratz. Donostia de San Sebastián, especialistas en cocina vasca el 7 y 8 de noviembre y, por último, el restaurante Boga-boga de San Vicente de la Barquera, de cocina cántabra, que dará a conocer sus platos los días 14 y 15 de noviembre. El precio de todos los menús es de 65 euros.

El dueño y fundador de la casa Las Tinajas, Pepe Álvarez, ha querido recordar que se trata de la puesta de largo de una trigésimo primera edición de unas jornadas que sí, cumplen muchos años, pero "todos ellos cincelados a golpe de corazón, ilusión y amor al trabajo bien hecho".

Álvarez, en representación de su familia, ha añadido que, aunque no sabe si son pioneros o decanos de las jornadas gastronómicas, sí están seguros de que "si en realidad existen antecedentes, deben ser mínimos". En cualquier caso, Álvarez ha recalcado que las jornadas de Las Tinajas siguen siendo un "referente gastronómico de primer orden y, sobre todo, fieles a su propósito inicial, que no es otro que poner en valor las cocinas regionales que han sido a España a la vanguardia de la restauración mundial" y, sobre todo, acercar esas cocinas a sus clientes, "la razón de ser de este restaurante", ha indicado.

Menú cocina castellana, Restaurante Duque (Segovia) 24 y 25 de octubre

Torreznillos de matanza crujientes

de matanza crujientes Nuestras croquetas de gambas al ajillo

de gambas al ajillo Soufflé de colas de cangrejos de río con salsa de gambas

de río con salsa de gambas Ensalada de perdiz en escabeche con vegetales, aromatizada con balsámico de frambuesas, emulsión de módena, piñones y pasas confitadas en oliva virgen extra.

en escabeche con vegetales, aromatizada con balsámico de frambuesas, emulsión de módena, piñones y pasas confitadas en oliva virgen extra. Judiones del Real Sitio de la Granja con su acompañamiento al estilo Gran Duque

del Real Sitio de la Granja con su acompañamiento al estilo Gran Duque Cochinillo asado en nuestro horno de leña al estilo Duque, maestro asador de Segovia.

(Opción cena)

Para cambiar:

Judiones por crema fría de boletus de nuestros pinares y cochinillo por bacalao al estilo la Alcaldesa.

por crema fría de boletus de nuestros pinares y cochinillo por bacalao al estilo la Alcaldesa. Típica tarta ponche segoviano con helado

Para el café:

Buñuelos de viento, festividad de todos los santos

de viento, festividad de todos los santos Mini rosquillas caseras

Menú cocina vasca, Restaurante Asador Aratz. Donostia (San Sebastián)

Sardina ahumada con crema de guisante lágrima de Getaria

ahumada con crema de guisante lágrima de Getaria Ensalada de lechugas ecológicas con anchoas , bonito de Getaria y y vinagreta de piquillos

, bonito de Getaria y y vinagreta de piquillos Tarrina de foie de Iparralde con salsa agridulce

de Iparralde con salsa agridulce Pulpo a la parrilla con crema de patata morada

a la parrilla con crema de patata morada Revuelto de hongos con trufa de Valdorba

con trufa de Valdorba Chipirón Begihaundi de anzuelo en su tinta

Begihaundi de anzuelo en su tinta Chuleta de Viejo a la parrilla

de Viejo a la parrilla Pastel vasco de chocolate y cereza con sirope de Granada

Café 'Lavazza'

Menú cocina cántabra, Restaurante Boga-boga San Vicente de la Barquera (Cantabria)

Tabla de quesos cántabros

cántabros Jamón de vaca tudanca

de vaca tudanca Anchoas de Santoña a la barquereña

de Santoña a la barquereña Tomate de Cantabria con cebolla roja y láminas de bonito del Norte

de Cantabria con cebolla roja y láminas de bonito del Norte Pastel de bonito del Norte

del Norte Cocido montañes (mediodía)

montañes (mediodía) Sorropotún (cenas)

(cenas) Lomo de merluza en salsa verde

en salsa verde Quesada pasiega

pasiega Helado de crema de orujo

Café 'Lavazza'