Manuela Díaz, natural y competitiva

El deporte dentro de una cancha está repleto de honestidad y de transparencia: si trabajas con perseverancia, ganas (medallas, reconocimiento, compañeros, madurez, realización personal...). Es el caso de Manuela Díaz (Arjonilla, 1989), una jugadora jiennense de bádminton que deslumbra a propios y extraños por su exitosa trayectoria. En pocos años, ha logrado múltiples triunfos: subcampeona de España individual (2017); semifinalista en el Campeonato de España, en dobles mixtos. (2017); primera posición en el Máster de Valencia (2017); campeona de España en dobles mixtos (2014); tercera posición en el Challenge de Alemania en dos ocasiones, en individuales, compitiendo con el equipo alemán BC Beuel(2015); y campeona de varios máster nacionales absolutos. Además, en los Juegos Europeos Universitarios, consiguió dos años consecutivos la medalla de bronce en individuales.

La actual integrante del Club Bádminton Arjonilla logró con su club una machada recientemente al ganar en el Andrés Estrada al vigente campeón, el Recreativo IES La Orden de Huelva. El Arjonilla es un equipo duro, muy compensado. En varias ocasiones, había conseguido 4-3 contra equipos fuertes, pero siempre cayendo la victoria del otro lado. "Sólo teníamos que esperar nuestro momento, tener ese puntito de experiencia que nos da el segundo año en División de Honor, creérnoslo y conseguir finalmente el cuarto punto que nos dio la victoria en el encuentro", comenta Díaz. La jugadora jiennense cree en que su equipo pueda, a corto plazo, acabar con el duopolio IES La Orden-La Rinconada en el bádminton español: "La mayoría de los jugadores del equipo son muy jóvenes aún y la filosofía del club consiste en fomentar la cantera y los jugadores nacidos en Arjonilla. No tenemos en mente que el equipo esté compuesto por fichajes millonarios. Nuestra aspiración principal es la permanencia, pero no nos hemos puesto techo, nos gusta mirar para arriba y no hay un encuentro que no creamos que podemos ganar". Ésa es la actitud.

Los objetivos de Manuela actualmente son a corto plazo y pasan por volver a subirse en el pódium en el Campeonato de España, tanto en individual como en dobles mixtos.

"Afortunadamente es un deporte que está en auge, cada vez hay más patrocinadores y población que lo conoce y lo sigue, pero desgraciadamente estos recursos aún no son suficientes para una jugadora de bádminton", reconoció Díaz, que añade: "Al acabar la carrera, cuando fui campeona de España en dobles mixtos, estuve intentando competir más internacionalmente, pero es muy costoso y no conté con el apoyo económico que necesitaba. Actualmente, tengo que compatibilizar mi trabajo con los entrenamientos y competiciones y no es nada fácil".

Al margen de su faceta como jugadora del Arjonilla, Manuela Díaz trabaja actualmente como coordinadora de actividades en el Pabellón Fidiana y es monitora de bádminton en dos escuelas de Córdoba, además de colaborar como entrenadora en el Club Bádminton Arjonilla. Ahí es nada. Todo ello lo compagina con su afición por los viajes, los animales y las plantas: "Me debato entre escaparme un fin de semana a cualquier parte o quedarme en casita con los bichos que tengo, desde unas ocas hasta una cabra o tres perros". Por otro lado, la volantista jiennense ve muy positivo el proyecto Iberdrola Universo Mujer: "Es una iniciativa que está promocionando el deporte femenino y los medios de comunicación le están dando más importancia. De esta forma, el público en general está viéndolo con el valor que se merece. Afortunadamente, nuestra figura internacional es Carolina Marín y no creo que nadie se ponga a ver un partido masculino de Lee Chong Wei en lugar del suyo, pero en muchos deportes sí que ocurre. No estamos acostumbrados a ver deporte femenino en televisión ni en los medios". Pero la historia está cambiando.