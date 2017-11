Juana Rivas: "No voy a parar y voy a dar voz a más mujeres"

La marcha celebrada ayer en Granada con motivo del 25-N tuvo presente muchos nombres pero uno fue el protagonista en esta ocasión, el de Juana Rivas, la mujer de maracena que está en pleno proceso de lucha por la custodia de sus hijos tras escaparse con ellos este verano para no entregárselos a su padre, condenado por maltrato y con el que están ahora en Italia. "Si tocan a Juana nos tocan a todas" fue un lema que se coreó cada pocos metros. Y lo escuchó de cerca la propia Juana, que encabezó la manifestación tras la pancarta principal.

Sin quitarse en todo momento las gafas de sol y coreando todas las consignas, entre evidentes signos de emoción, Rivas quiso también ponerse al frente del grito de Granada contra el maltrato.

En declaraciones a este periódico, Juana dijo sentirse emocionada. "Siento que es el camino, que nos manifestemos juntos" contra la violencia de género, aseguró Rivas, que se siente "con ganas de luchar" por sus hijos. "No voy a parar hasta que lo consiga", advirtió esta madre granadina que se encuentra en pleno proceso de lucha judicial por la custodia de sus hijos. De hecho, la semana que viene se retoma el caso en Italia. "El 29 viajo a Italia y los veré el 1, el 2 y el 3. Y espero que nadie me lo impida", expresó Juana, que lamentó que puede hablar "muy poco" con sus hijos. "La comunicación es muy mala. Con mi hijo pequeño prácticamente la he perdido pero esto es una circunstancia transitoria y muy pronto se va a resolver y voy a dar voz a más mujeres", dijo rotunda para repetir que "no" va a parar. "Tengo mucho apoyo y no voy a parar para que esto pronto nos parezca una barbaridad que ocurría antes y que teníamos que luchar para que no ocurriera".

Sobre la resolución de la custodia, dijo no saber aún si ya con la siguiente sesión se termina el proceso. "No lo se, esto es lento y no sabemos. Es paso a paso y vamos comprendiendo conforme vamos caminando", dijo, pero sin dejar de mostrarse esperanzada en conseguir volver a tener a sus hijos con ella. "No voy a parar hasta que no lo consiga porque tengo la razón", repitió.

También se recordó en la marcha a Ana Orantes, la mujer de Cúllar Vega asesinada por su exmarido hace ahora 20 años. Su testimonio valiente en televisión desvelando el infierno que padecía le costó la vida el 18 de diciembre de 1997. A ella la mataron pero su caso sirvió para levantar a la sociedad contra la violencia de género y cambiar las políticas de protección.

En la marcha también se tuvo presente a la joven violada por 'la manada' en los sanfermines de 2016, un caso que se está juzgando estos días en Pamplona. "¡Gritamos en Pamplona, gritamos en Granada, que metan en la cárcel a toda 'la manada'!".