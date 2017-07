El Metro supera la fase de pruebas y será inaugurado "en unos días"

Esta vez no ha hecho falta que el consejero de Fomento, Felipe López, venga a Granada para anunciar un nuevo retraso en la inauguración del Metro. El calendario ha hablado por sí solo. Los granadinos esperaban que el nuevo sistema de transporte echara a andar -tal y como estaba previsto- antes de que acabara el mes de julio. Así lo había anunciado el propio López meses atrás. De hecho, pasaban los días y la Junta de Andalucía seguía confiando en esa inauguración "inminente". Sin embargo, la realidad dista de las palabras. Hoy es 1 de agosto y la infraestructura que pretende revolucionar el transporte tanto en la ciudad como en el área metropolitana continúa cerrada al viajero. De nuevo, la administración habla de un plazo "corto" para la puesta en servicio. Toca esperar otra vez.

La agenda política propició que ayer la delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía, Sandra García, y el alcalde de Granada, Paco Cuenca, se vieran las caras en una rueda de prensa. Allí, como no podía ser de otra manera, la pregunta más repetida fue: ¿cuándo se inaugurará el Metro? El alcalde pidió celeridad. "Los ciudadanos ya no quieren seguir hablando de fechas sino que entre en servicio con la máxima prestancia", dijo.

Los técnicos realizan cada semana test para comprobar la mejora en los recorridos

La delegada aclaró que el arranque comercial será en breve; en los próximos días". Así, en esta ocasión, la Junta prefiere no dar un día concreto. No resulta extraño. Sin fecha el incumplimiento es menos notorio y hay menos que reprochar. Sobre los motivos de este nuevo retraso, García aclaró que la Junta tiene unos objetivos "muy exigentes" con la seguridad y la velocidad del Metro" y explicó que las pruebas en blanco, sin pasajeros, han concluido con éxito. Falta alcanzar la mayor efectividad.

El informe semanal que se presenta cada lunes confirma el importante avance. Con los recorridos de la pasada semana, las pruebas alcanzaron desde su inicio el pasado 24 de febrero los 69.058 kilómetros. Los trenes, como viene siendo habitual, circulan en esta fase de demostración del sistema en horario comercial. Es decir, desde las 6:30 hasta las 23:00. El viernes y el sábado lo hicieron hasta las 2:00 tal y como está previsto en el horario de explotación comercial en el fin de semana.

Las pruebas con trenes del ferrocarril metropolitano se están llevando a cabo con un total de 11 unidades circulando de modo simultáneo, si bien cubren el recorrido los 15 vehículos disponibles. "La Junta de Andalucía está sometiendo al máximo estrés el circuito de pruebas, algo que está favoreciendo tanto las comprobaciones propias de este periodo de ensayos, como una mayor concienciación de la ciudadanía en relación a la correcta convivencia entre el metro, el tráfico rodado y el tránsito peatonal", se destacó también en el informe.

Mientras, las incidencias de la última semana han sido un total de 26, número que ha bajado significativamente con respecto a la media. De este total, siete incidencias son por causa de ocupación de la plataforma por parte de vehículos, peatones y animales, y 19 se refieren al uso de frenos de emergencia del tren en cruces para evitar colisiones. "Estamos esperando a que se cumpla el 95% de la eficiencia que ahora mismo está en torno al 90%", destacó ayer la delegada de Fomento, Mariela Fernández-Bermejo. Según relató, para la puesta en servicio se somete a la infraestructura a una serie de test. En el momento en que todos los parámetros superen 95% se anunciará la fecha de estreno que será 48 horas después.

Así, el Metro entrará en servicio cuando "el Gobierno andaluz tenga la seguridad de que el servicio que va a prestar es de calidad y alcance los niveles de eficiencia, puntualidad, frecuencia de paso, y una vez que el medio de transporte esté plenamente integrado en la ciudad y se haya armonizado con el resto de tráficos". Mención especial tiene la mejora de la coordinación semafórica y la circulación en las rotondas, donde se generan los principales conflictos.

En el mismo día, el PP se mostró especialmente crítico con este nuevo retraso. Los populares calificaron de "desvergüenza" y "tomadura de pelo" el enésimo retraso en la puesta en marcha de la infraestructura que llega con "defectos graves" como un cristal roto en una parada de Camino de Ronda, o vías que chirrían a su paso por la Avenida de Andaluces.

La concejal popular, María Francés, ironizó sobre la situación en que "queda el consejero de Fomento al que podríamos pedir que dimitiera aunque sabemos que no lo va a hacer". También criticó la "política de avestruz del alcalde". "Ha dicho que sería beligerante pero no lo ha sido". La parlamentaria Ana Vanessa García fue más allá y desveló que existen dos motivos por los que el Metro no circula ya: no se ha firmado el seguro de responsabilidad civil ni el de dirección de seguridad. La delegada de Fomento, Mariela Fernández-Bermejo, respondió horas después a estas acusaciones. "Es cierto que existen diferentes tipos de contratos por formalizar pero no son vinculantes y no afectan a que el Metro comience. De hecho tienen que entrar con posterioridad", zanjó.